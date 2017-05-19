Суд согласился с отменой маршруток в Волгограде

Напомним, что 10 марта антимонопольный орган Волгоградской области предупредил власти областного центра о том, что документ, согласно которому ликвидируются маршрутки, нарушает права хозяйствующих субъектов. Мэрия решила оспорить ненормативный акт УФАС в суде.

Позже, на предварительных слушаниях, суд попросил администрацию Волгограда документально обосновать решение об отмене маршруток. И вот 19 мая стороны встретились в суде.

По итогам заседания арбитражный суд на основе решения суда общей юрисдикции, по которому отмена маршруток в Волгограде признана законной, расценил претензии УФАС недействительными.

По некоторым данным, УФАС Волгоградской области намерено оспаривать данное решение арбитражного суда.