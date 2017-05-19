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17:40 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мэрия Волгограда судится из-за ямочного ремонта на улице Хорошева

В производстве Арбитражного суда Волгоградской области находится иск Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда к ООО «Альфа-Холдинг» о взыскании ущерба.

Как стало известно ВДТВ, договор между подрядчиком и МУ «Комдорстрой» был заключен 4 августа 2015 года. Согласно документу, «Альфа-Холдинг» выполнял работы по устранению деформаций и повреждений проезжей части дорог — ям и выбоин — на улице Хорошева в Дзержинском районе Волгограда.

В иске комитет настаивает, что подрядчик выполнил ямочный ремонт ненадлежащим образом, в результате чего 15 июля 2016 года с комитета в пользу ООО «Прайд» был взыскан ущерб за случившееся ДТП. Чиновники уверены, что нести сумма должна быть взыскана с «Альфа-Холдинга». Ее размер составляет 316 190 рублей.

Дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

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