Мэрия Волгограда судится из-за ямочного ремонта на улице Хорошева

Как стало известно ВДТВ, договор между подрядчиком и МУ «Комдорстрой» был заключен 4 августа 2015 года. Согласно документу, «Альфа-Холдинг» выполнял работы по устранению деформаций и повреждений проезжей части дорог — ям и выбоин — на улице Хорошева в Дзержинском районе Волгограда.

В иске комитет настаивает, что подрядчик выполнил ямочный ремонт ненадлежащим образом, в результате чего 15 июля 2016 года с комитета в пользу ООО «Прайд» был взыскан ущерб за случившееся ДТП. Чиновники уверены, что нести сумма должна быть взыскана с «Альфа-Холдинга». Ее размер составляет 316 190 рублей.

Дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.