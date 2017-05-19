Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Китай объявил об прорыве, который повлияет на мировую энергетику
Джигурда и Анисина выбрали необычное имя для третьего ребенка
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Россия сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира
Олег Знарок недоволен судейством в матче с Чехией
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11:53 (мск), источник: СуперОмск

В Омске стали аварийными еще два дома

В Омске по заключению межведомственной комиссии по оценке жилищного фонда были признаны аварийными еще два многоквартирных дома — дом № 78а по улице Крымской и дома № 23 в переулке 3-м Лесозащитном.

Теперь до 2020 года данные дома нужно будет снести и расселить из них жильцов.

Отметим, сейчас в Омске порядка 160 аварийных домов, для расселения которых требуется еще более 4 млрд рублей. Таких денег у мэрии нет, муниципалитету остается надеяться только на поддержку федералов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
Центробанк объяснил рост цен на продукты
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку
Суд вынес первый приговор солдату РФ за преступление в Сирии
Половина россиян несколько лет не была в музее, показал опрос
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман и другие гости премьеры «Нелюбви» Звягинцева в Каннах Картина российского режиссера стала открытием официальных показов основной конкурсной программы и была встречена десятиминутными овациями
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более долгий срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь