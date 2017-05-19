В Омске стали аварийными еще два дома

Теперь до 2020 года данные дома нужно будет снести и расселить из них жильцов.

Отметим, сейчас в Омске порядка 160 аварийных домов, для расселения которых требуется еще более 4 млрд рублей. Таких денег у мэрии нет, муниципалитету остается надеяться только на поддержку федералов.