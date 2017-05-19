В Омске стали аварийными еще два дома
В Омске по заключению межведомственной комиссии по оценке жилищного фонда были признаны аварийными еще два многоквартирных дома — дом № 78а по улице Крымской и дома № 23 в переулке 3-м Лесозащитном.
В Омске по заключению межведомственной комиссии по оценке жилищного фонда были признаны аварийными еще два многоквартирных дома — дом № 78а по улице Крымской и дома № 23 в переулке 3-м Лесозащитном.
Теперь до 2020 года данные дома нужно будет снести и расселить из них жильцов.
Отметим, сейчас в Омске порядка 160 аварийных домов, для расселения которых требуется еще более 4 млрд рублей. Таких денег у мэрии нет, муниципалитету остается надеяться только на поддержку федералов.