«Могилевлифтмаш» планирует построить завод в Усолье-Сибирском Иркутской области
Гендиректор компании Борис Ковалевский и министр экономразвития региона Евгений Орачевский подписали соответствующее соглашение.
Гендиректор компании Борис Ковалевский и министр экономразвития региона Евгений Орачевский подписали соответствующее соглашение.
Могилевский завод лифтового машиностроения из Белоруссии намерен создать предприятие по сборке лифтового оборудования на площадке территории опережающего развития в
О необходимости более активной работы с потенциальными инвесторами в своем инвестиционном послании 18 мая сказал губернатор Сергей Левченко. В качестве примера он привел ТОСЭР в
«Там созданы шикарные условия для резидентов, тем не менее инвестиционного бума не наблюдается. Видимо,
Примером такой эффективной работы Сергей Левченко назвал взаимодействие с Могилевским лифтостроительным заводом.
«Благодаря кропотливой работе мы сумели убедить инвестора зайти на нашу площадку, поскольку не только предложили выгодные и понятные условия, но и смогли доказать объем спроса на ту продукцию, которая будет производиться — а это лифтовые комплекты», — сказал губернатор.
Данное соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта по размещению совместного предприятия по сборке лифтового оборудования.
Справка
Белорусское ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» (Могилевлифтмаш) работает с 1966 года. Сейчас производственная программа предприятия насчитывает более 130 базовых моделей лифтов. На заводе выпускают широкую номенклатуру запасных частей и оборудование для модернизации морально устаревших и физически изношенных лифтов.