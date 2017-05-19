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14:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Могилевлифтмаш» планирует построить завод в Усолье-Сибирском Иркутской области

Гендиректор компании Борис Ковалевский и министр экономразвития региона Евгений Орачевский подписали соответствующее соглашение.

Могилевский завод лифтового машиностроения из Белоруссии намерен создать предприятие по сборке лифтового оборудования на площадке территории опережающего развития в Усолье-Сибирском Иркутской области. Соответствующее соглашение подписали 18 мая министр экономического развития региона Евгений Орачевский и гендиректор ОАО «Могилевлифтмаш» Борис Ковалевский. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

О необходимости более активной работы с потенциальными инвесторами в своем инвестиционном послании 18 мая сказал губернатор Сергей Левченко. В качестве примера он привел ТОСЭР в Усолье-Сибирском.

«Там созданы шикарные условия для резидентов, тем не менее инвестиционного бума не наблюдается. Видимо, кто-то сидит и ждет, что к нам прибегут люди с деньгами и построят то, что мы захотим,. Практика показывает, что это неправильная логика. Убежден, что не стоит ждать инвестора, сидя в кабинетах, его надо искать, уговаривать, если хотите — заманивать», — отметил глава региона.

Примером такой эффективной работы Сергей Левченко назвал взаимодействие с Могилевским лифтостроительным заводом.

«Благодаря кропотливой работе мы сумели убедить инвестора зайти на нашу площадку, поскольку не только предложили выгодные и понятные условия, но и смогли доказать объем спроса на ту продукцию, которая будет производиться — а это лифтовые комплекты», — сказал губернатор.

Данное соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта по размещению совместного предприятия по сборке лифтового оборудования.

Справка

Белорусское ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» (Могилевлифтмаш) работает с 1966 года. Сейчас производственная программа предприятия насчитывает более 130 базовых моделей лифтов. На заводе выпускают широкую номенклатуру запасных частей и оборудование для модернизации морально устаревших и физически изношенных лифтов.

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