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12:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Более 2 млрд рублей направлено на ремонт новосибирских дорог

Более 2 млрд рублей направлено на ремонт новосибирских дорог, сообщает пресс-служба правительства НСО.

В 2017 году из федерального и областного бюджетов направлено более 2 млрд рублей на ремонтно-строительные работы в поселке Кольцово и в Новосибирске. Деньги выделены в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в р.п. Кольцово ведутся работы по ремонту автодорог № 3 и № 6. В Новосибирске работы идут на ул. Станционной (ремонт дороги и реконструкция светофорных объектов), на ул. 2-ая Станционная (установка светофорного объекта), ведется ремонт дорог и ликвидация мест концентрации ДТП (реконструкция бордюров, светофорных объектов, освещения и др.) на Мочищенском шоссе, Красном проспекте, на пересечении Красного проспекта и ул. Гоголя, на ул. Петухова, ул. Никитина, ул. Немировича-Данченко.

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Что такое «24 часа Ле-Мана» и почему нужно обязательно смотреть эту гонку17 июня на трассе «Сартэ» в окрестностях небольшого французского городка Ле Ман снова взревут моторы. 60 пилотов из 11 команд, среди которых есть и российская G-Drive Racing, начнут свой марафон, чтобы спустя ровно сутки определить победителя одной из самых престижных гонок в мире автоспорта.

«Работы на всех объектах находятся на особом контроле минтранса региона и местных властей, поскольку проект социально значимый, направлен на обеспечение безопасности дорожного движения. От качественного выполнения проекта в 2017 году зависит его дальнейшее финансирование», — подчеркнул Анатолий Костылевский.

Что касается районов области, то в рамках проекта будут реконструированы и отремонтированы участки автодорог «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск — Кочки — Павлодар», «Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС», «Инская — Барышево», «Новосибирск — Садовый». .

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