Более 2 млрд рублей направлено на ремонт новосибирских дорог
Более 2 млрд рублей направлено на ремонт новосибирских дорог, сообщает
Более 2 млрд рублей направлено на ремонт новосибирских дорог, сообщает
В 2017 году из федерального и областного бюджетов направлено более 2 млрд рублей на
Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в р.п. Кольцово ведутся работы по ремонту автодорог № 3 и № 6. В Новосибирске работы идут на ул. Станционной (ремонт дороги и реконструкция светофорных объектов), на ул. 2-ая Станционная (установка светофорного объекта), ведется ремонт дорог и ликвидация мест концентрации ДТП (реконструкция бордюров, светофорных объектов, освещения и др.) на Мочищенском шоссе, Красном проспекте, на пересечении Красного проспекта и ул. Гоголя, на ул. Петухова, ул. Никитина, ул.
«Работы на всех объектах находятся на особом контроле минтранса региона и местных властей, поскольку проект социально значимый, направлен на обеспечение безопасности дорожного движения. От качественного выполнения проекта в 2017 году зависит его дальнейшее финансирование», — подчеркнул Анатолий Костылевский.
Что касается районов области, то в рамках проекта будут реконструированы и отремонтированы участки автодорог «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск — Кочки — Павлодар», «Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС», «Инская — Барышево», «Новосибирск — Садовый». .