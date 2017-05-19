Более 2 млрд рублей направлено на ремонт новосибирских дорог

В 2017 году из федерального и областного бюджетов направлено более 2 млрд рублей на ремонтно-строительные работы в поселке Кольцово и в Новосибирске. Деньги выделены в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в р.п. Кольцово ведутся работы по ремонту автодорог № 3 и № 6. В Новосибирске работы идут на ул. Станционной (ремонт дороги и реконструкция светофорных объектов), на ул. 2-ая Станционная (установка светофорного объекта), ведется ремонт дорог и ликвидация мест концентрации ДТП (реконструкция бордюров, светофорных объектов, освещения и др.) на Мочищенском шоссе, Красном проспекте, на пересечении Красного проспекта и ул. Гоголя, на ул. Петухова, ул. Никитина, ул. Немировича-Данченко.