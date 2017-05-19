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12:44 (мск), источник: dostup1.ru

Итальянская Pizzarotti планирует построить два медцентра в Челябинской области

В частности, предполагается, что компания возьмется за возведение многофункционального лечебного учреждения в Магнитогорске.

Итальянская Pizzarotti планирует построить два медицинских центра в Челябинской области — договор о реализации инвестиционных проектов подписан сегодня, 19 мая, в рамках форума Уральского федерального округа по государственно-частному партнерству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Компания (ООО “Пиццароти”, подразделение итальянской Pizzarotti), по условиям соглашения, берет на себя подготовку и реализацию проектов, областное правительство обеспечивает инвестору административное содействие», — сообщили в пресс-службе главы региона Бориса Дубровского.

По словам генерального директора компании Феруччио Бразили, компания рассматривает возможность строительства многофункционального лечебного учреждения в Магнитогорске, а также реабилитационного центра для спортсменов в Златоусте.

«Предварительные встречи с руководством компании, которые прошли в областном правительстве, показывают, что у нас есть много возможностей для взаимодействия. Это первый документ, в дальнейших планах — глубокая проработка конкретных проектов», — прокомментировал вице-губернатор Руслан Гаттаров.

«Наша компания заинтересована в продуктивном сотрудничестве с правительством Челябинской области. Все технологии, которые мы используем, вполне подходят для применения на Южном Урале. Хочу отметить дальновидность областных властей, потому что реализация инфраструктурных проектов позволяет повысить уровень жизни населения», — отметил Бразили.

Pizzarotti Group — одна из четырех ведущих строительных компаний Италии, основанная в 1910 году. Основные направления деятельности — проектирование, строительство автомагистралей, железных дорог, аэропортов, мостов, тоннелей, дамб, а также зданий больниц, общественных и офисных центров, стадионов. Компания работает в 11 странах мира. Проекты реализованы в Италии, Румынии, Алжире, Марокко, Израиле, Швейцарии, Франции, Филиппинах, Кувейте.

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