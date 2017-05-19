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16:12 (мск), источник: Вести - Калининград

Глава Калининграда рассказал о социальной ориентированности городского бюджета

Больше всего денежных средств Калининградского городского бюджета в прошлом году потратили на образование. Это более 40%. Об этом стало известно во время публичных слушаний в городской администрации.

На средства, выделенные на эту сферу, в городе достроили ряд школ и детских садов. Также при поддержке администрации Калининграда в феврале прошлого года был открыт центр ГТО, в котором прошли тестирования около 7000 тысяч калининградцев. Кроме того на эти же деньги в прошлом году обустроили 47 дворов и отремонтировали 67 тротуаров.

Александр Ярошук, глава Калининграда:

— Бюджет всегда социально ориентирован. Мы сначала выполняем свои полномочия, обязательства, а потом думаем обо всём остальном. Город развивается, как бы трудно не было. И экономическая ситуация, я считаю, это видят все калининградцы, по большому счёту, что очень много делается, как бы чего ни говорили. Но ещё очень много проблем осталось.

Андрей Кропоткин, председатель городского Совета депутатов:

— Также будет продолжаться, естественно, работа по тротуарам. Большие денежные средства выделены на ремонт дорожного покрытия. И все вы видите, идут какие большие работы и вкладывания денежных средств именно в инфраструктуре к чемпионату мира.

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