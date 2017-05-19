Свердловская область потратит 324 млн руб. на безопасность дорожного движения возле школ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Свердловской области направило 324 млн рублей на организацию безопасного движения возле школ, средства пойдут на обустройство тротуаров, пешеходных переходов, освещения возле образовательных учреждений. Об этом сообщил ТАСС начальник отделения дорожного надзора управления ГИБДД по региону Дмитрий Кузнецов.

«Свердловская область из бюджета региона направила 324 млн рублей на мероприятия по строительству тротуаров, устройство пешеходных переходов, на установку освещения возле образовательных учреждений», — сказал Кузнецов.

В частности, 34 млн рублей получила администрация города Реж, где дети вынуждены переходить проезжую часть, потому что возле школ не оборудованы тротуары и пешеходные переходы. «Сейчас будет в Реже регулируемый пешеход с кнопкой, будут тротуары. Подобная работа проводится с апреля, проехали большое количество муниципалитетов Свердловской области, где встречались с главами муниципалитетов и объяснили им, куда они должны направлять эти средства», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Свердловской области по маршрутам движения к школам не хватает тротуаров протяженностью 83,5 км, искусственного освещения протяженностью 42 км. Кроме того, 157 пешеходов в районе школ не оборудованы «лежачими полицейскими», требуется 47 км пешеходного ограждения, необходимо установить 1178 светофоров. «Это большой объем работ, но к 1 сентября мы надеемся максимально решить существующие проблемы», — сказал Кузнецов.