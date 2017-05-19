В Молдове увеличили тарифы на воду

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в пятницу единогласно утвердил изменение тарифов на услуги водоснабжения и канализации, предоставляемые предприятиями «Apă Canal Ungheni» и «Apă Canal Chișinău».

«Решение вступает в силу с момента его публикации», — сказал заместитель начальника отдела тарифной политики и экономического анализа НАРЭ Александру Мижа.

Таким образом, тарифы «Apă Canal Ungheni» для бытовых потребителей составят 13,40 лея за кубометр питьевой воды и 7,07 лея — за канализацию, а для небытовых — 22,15 лея и 16,32 лея за кубометр соответственно.

Тарифы за услуги «Apă Canal Chișinău» для бытовых потребителей составят 8,65 лея за кубометр питьевой воды и 2,04 лея — за канализацию, а для небытовых — 13,29 лея и 11,17 лея за кубометр соответственно. То есть общий тариф для бытовых потребителей в Кишиневе вырастает с 9,19 лея до 10,69 лея, а для небытовых — с 22,96 до 24,46 лея.