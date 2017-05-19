Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Менять образ жизни в отпуске опасно
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами
«Россия нас уничтожит». Канадцы готовы к войне в полуфинале ЧМ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11Война в карикатурах
13:12 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове увеличили тарифы на воду

Админсовет Нацагентства по регулированию в энергетике в ходе пятничного заседания утвердил пересмотр тарифов на воду и канализацию в сторону увеличения.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в пятницу единогласно утвердил изменение тарифов на услуги водоснабжения и канализации, предоставляемые предприятиями «Apă Canal Ungheni» и «Apă Canal Chișinău».

Читайте также
В Молдове растут цены, но не зарплаты

«Решение вступает в силу с момента его публикации», — сказал заместитель начальника отдела тарифной политики и экономического анализа НАРЭ Александру Мижа.

Таким образом, тарифы «Apă Canal Ungheni» для бытовых потребителей составят 13,40 лея за кубометр питьевой воды и 7,07 лея — за канализацию, а для небытовых — 22,15 лея и 16,32 лея за кубометр соответственно.

Тарифы за услуги «Apă Canal Chișinău» для бытовых потребителей составят 8,65 лея за кубометр питьевой воды и 2,04 лея — за канализацию, а для небытовых — 13,29 лея и 11,17 лея за кубометр соответственно. То есть общий тариф для бытовых потребителей в Кишиневе вырастает с 9,19 лея до 10,69 лея, а для небытовых — с 22,96 до 24,46 лея.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Как влюбить в себя миллионы: Sunstroke Project - падали и поднимались
Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку
Суд вынес первый приговор солдату РФ за преступление в Сирии
Половина россиян несколько лет не была в музее, показал опрос
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман и другие гости премьеры «Нелюбви» Звягинцева в Каннах Картина российского режиссера стала открытием официальных показов основной конкурсной программы и была встречена десятиминутными овациями
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь