В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтяжек на компенсацию
Она должна включать не только стоимость квартиры, но и долю в праве на общее имущество и земельный участок.
Она должна включать не только стоимость квартиры, но и долю в праве на общее имущество и земельный участок.
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Одним из главных принципов соблюдения прав москвичей при переселении из пятиэтажек должна быть равноценность предоставляемого жилого помещения, заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская на
«Безусловно, мы говорим о том, что понятие для собственника должно быть “равноценное жилое помещение”, при этом с соблюдением принципа равнозначности по числу комнат по общей площади жилых помещений и по жилой площади этих помещений», — сказала Хованская.
По ее информации, в случае, если москвич взамен хочет денежную компенсацию, в ее состав будет включена не только рыночная стоимость жилого помещения, но и доля в праве на общее имущество, на земельный участок.
Я призываю всех москвичей озаботиться поставить на кадастровый учет эти земельные участки.
Кроме того, по информации депутата, внесенной поправкой в законопроект о реновации предлагается компенсация за непроизведенный ремонт жилого помещения.
«Если в доме не производился капитальный ремонт и существуют старые обязательства государства по проведению капитального ремонта, то появляется третья составляющая (в денежной компенсации — ИФ) — это компенсация за непроизведенный ремонт. Я москвичей хочу успокоить, что компенсация будет вполне достойной для того, чтобы действительно соглашаться на такой вариант», — заявила Хованская.