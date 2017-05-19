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18:39 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтяжек на компенсацию

Она должна включать не только стоимость квартиры, но и долю в праве на общее имущество и земельный участок.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Одним из главных принципов соблюдения прав москвичей при переселении из пятиэтажек должна быть равноценность предоставляемого жилого помещения, заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская на пресс-конференции в пятницу.

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«Безусловно, мы говорим о том, что понятие для собственника должно быть “равноценное жилое помещение”, при этом с соблюдением принципа равнозначности по числу комнат по общей площади жилых помещений и по жилой площади этих помещений», — сказала Хованская.

По ее информации, в случае, если москвич взамен хочет денежную компенсацию, в ее состав будет включена не только рыночная стоимость жилого помещения, но и доля в праве на общее имущество, на земельный участок.

Я призываю всех москвичей озаботиться поставить на кадастровый учет эти земельные участки.
Галина Хованская
Глава комитета Госдумы по ЖКХ

Кроме того, по информации депутата, внесенной поправкой в законопроект о реновации предлагается компенсация за непроизведенный ремонт жилого помещения.

«Если в доме не производился капитальный ремонт и существуют старые обязательства государства по проведению капитального ремонта, то появляется третья составляющая (в денежной компенсации — ИФ) — это компенсация за непроизведенный ремонт. Я москвичей хочу успокоить, что компенсация будет вполне достойной для того, чтобы действительно соглашаться на такой вариант», — заявила Хованская.

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Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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