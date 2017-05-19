В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтяжек на компенсацию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Одним из главных принципов соблюдения прав москвичей при переселении из пятиэтажек должна быть равноценность предоставляемого жилого помещения, заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская на пресс-конференции в пятницу.

«Безусловно, мы говорим о том, что понятие для собственника должно быть “равноценное жилое помещение”, при этом с соблюдением принципа равнозначности по числу комнат по общей площади жилых помещений и по жилой площади этих помещений», — сказала Хованская.

По ее информации, в случае, если москвич взамен хочет денежную компенсацию, в ее состав будет включена не только рыночная стоимость жилого помещения, но и доля в праве на общее имущество, на земельный участок.