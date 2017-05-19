Глава управления дорожного хозяйства Омска заработал почти 2 миллиона
Глава ведомства предпочитает кататься на Chery Tiggo.
Глава ведомства предпочитает кататься на Chery Tiggo.
Стали известны доходы руководителей учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства.
Самым обеспеченным оказался директор управления дорожного хозяйства Омска Владимир Казимиров. Он заработал 1,928 миллионов рублей в 2016 году.
В собственности у главы ведомства пятая доля квартиры в 134,9 квадратных метра и земельный участок в 5,38 «соток». Казимиров ездит на Chery Tiggo.
Второй идет руководитель комбината специальных услуг Лариса Никитенко с доходом в 1,3 миллионов рублей. Она владеет общей долей на земельный участок 73/1000 в 6,71 «сотку», квартирой в 50,4 квадратных метра и ⅓ долей квартиры в 47,9 квадратных метра. Катается чиновница на демократичных «Жигулях».
Директор учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан задекларировала доход в 1, 2 миллиона рублей. Из собственности глава ведомства указала квартиру в 59,8 квадратных метров.