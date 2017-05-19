Глава управления дорожного хозяйства Омска заработал почти 2 миллиона

Стали известны доходы руководителей учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства.

Самым обеспеченным оказался директор управления дорожного хозяйства Омска Владимир Казимиров. Он заработал 1,928 миллионов рублей в 2016 году.

В собственности у главы ведомства пятая доля квартиры в 134,9 квадратных метра и земельный участок в 5,38 «соток». Казимиров ездит на Chery Tiggo.

Второй идет руководитель комбината специальных услуг Лариса Никитенко с доходом в 1,3 миллионов рублей. Она владеет общей долей на земельный участок 73/1000 в 6,71 «сотку», квартирой в 50,4 квадратных метра и ⅓ долей квартиры в 47,9 квадратных метра. Катается чиновница на демократичных «Жигулях».

Директор учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан задекларировала доход в 1, 2 миллиона рублей. Из собственности глава ведомства указала квартиру в 59,8 квадратных метров.