ТЭЦ-5 на целый день отключит омичам горячую воду

С восьми часов утра до десяти часов вечера в следующую пятницу, 26 мая, пройдут плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов.

По данным сайта «Тепловых сетей», испытания проведут на трубопроводах в районе улиц: пойма р. Омь, Универсальная, Н. Штанина, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Заречные, 1-я, 2-я Восточные, Марата, Гусарова, Арктическая, 4-я, 5-я, 9-я, 18-я, 26-я, 27-я Северная, Сазонова, Вавилова, 8-я Ремесленная, Тарская, Красный Путь, Заозерная, Волховстроя, Орджоникидзе, мкр. Сибзавода. На время испытаний в домах по этим улицам отключат горячую воду.