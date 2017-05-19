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13:09 (мск), источник: СуперОмск

ТЭЦ-5 на целый день отключит омичам горячую воду

26 мая на 27 улицах Омска не будет горячей воды.

Источник: AP 2017

С восьми часов утра до десяти часов вечера в следующую пятницу, 26 мая, пройдут плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов.

По данным сайта «Тепловых сетей», испытания проведут на трубопроводах в районе улиц: пойма р. Омь, Универсальная, Н. Штанина, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Заречные, 1-я, 2-я Восточные, Марата, Гусарова, Арктическая, 4-я, 5-я, 9-я, 18-я, 26-я, 27-я Северная, Сазонова, Вавилова, 8-я Ремесленная, Тарская, Красный Путь, Заозерная, Волховстроя, Орджоникидзе, мкр. Сибзавода. На время испытаний в домах по этим улицам отключат горячую воду.

При обнаружении каких-либо неисправностей на тепловых сетях омичей просят сообщить об этом диспетчеру МП «Тепловые сети» по телефону 40−06−91.

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