Прокуратура передала в суд 212 исков пострадавших вкладчиков Татфондбанка

Прокуроры городов и районов Татарстана продолжают вести работу по восстановлению прав пострадавших вкладчиков ПАО «Татфондбанк», которые не способны защищать свои права самостоятельно.

На сегодняшний день в суд направлено 212 исков, из которых 28 удовлетворены, а остальные находятся на рассмотрении в Вахитовском районном суде Казани.

Накануне суд удовлетворил иски прокуроров Авиастроительного и Московского района и Чистопольского городского прокурора, которые выступили в интересах двух инвалидов и двух пенсионеров.

Работа прокуроров в данной сфере продолжается. Одновременно прокуроры продолжают работу по апелляционному обжалованию ранее вынесенных судебных решений об отказе в удовлетворении исков.