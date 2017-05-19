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13:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокуратура передала в суд 212 исков пострадавших вкладчиков Татфондбанка

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В Вахитовский районный суд Казани прокурорами направлено 212 исков от пострадавших вкладчиков Татфондбанка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Источник: ИА Татар-информ

Прокуроры городов и районов Татарстана продолжают вести работу по восстановлению прав пострадавших вкладчиков ПАО «Татфондбанк», которые не способны защищать свои права самостоятельно.

На сегодняшний день в суд направлено 212 исков, из которых 28 удовлетворены, а остальные находятся на рассмотрении в Вахитовском районном суде Казани.

Накануне суд удовлетворил иски прокуроров Авиастроительного и Московского района и Чистопольского городского прокурора, которые выступили в интересах двух инвалидов и двух пенсионеров.

Работа прокуроров в данной сфере продолжается. Одновременно прокуроры продолжают работу по апелляционному обжалованию ранее вынесенных судебных решений об отказе в удовлетворении исков.

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