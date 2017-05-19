На месяц закрывается движение по одному из съездов со Второй эстакады
На месяц закрывается сквозное движение по одному из съездов со Второй эстакады.
На месяц закрывается сквозное движение по одному из съездов со Второй эстакады.
С такой просьбой ранее к городским властям обратились представители АО «УСК МОСТ», которым необходимо произвести работы по реконструкции переходной плиты на путепроводе.
С 22 мая до 20 июня будут закрыт съезд № ГК 1+20 с проспекта Московского на мостовой переход через реки Старая и Новая Преголя (подъем с Московского проспекта на эстакаду при движении со стороны Литовского вала).
Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по Московскому проспекту и съезду № 4 с проспекта Московского на Вторую эстакаду. Подрядчик обещает, что установит временные дорожные знаки и схему объезда.