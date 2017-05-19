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15:14 (мск), источник: АиФ Калининград

На месяц закрывается движение по одному из съездов со Второй эстакады

На месяц закрывается сквозное движение по одному из съездов со Второй эстакады.

С такой просьбой ранее к городским властям обратились представители АО «УСК МОСТ», которым необходимо произвести работы по реконструкции переходной плиты на путепроводе.

С 22 мая до 20 июня будут закрыт съезд № ГК 1+20 с проспекта Московского на мостовой переход через реки Старая и Новая Преголя (подъем с Московского проспекта на эстакаду при движении со стороны Литовского вала).

Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по Московскому проспекту и съезду № 4 с проспекта Московского на Вторую эстакаду. Подрядчик обещает, что установит временные дорожные знаки и схему объезда.

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