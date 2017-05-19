Мегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сети

В пресс-службе оператора сообщили, что временные сложности наблюдаются только с голосовой связью, успешность дозвона снизилась на 30%. Мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме. Оператор советует совершать звонки через мессенджеры.

«На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении «Мегафона».

«Технические специалисты “Мегафона” проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время», — отметили в пресс-службе.

Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах.

Возможная причина сбоя — обновление ОС Android на смартфонах абонентов, сообщили в службе поддержки оператора.

«У отдельных абонентов наблюдаются проблемы с исходящими-входящими, эту проблему решаем, проблема, скорее всего, связана с обновлениями, которые были на Android, которые были автоматически обновлены», — заявили в службе поддержки оператора.

Точные сроки восстановления работы неизвестны. Пользователи Twitter сообщают о том, что столкнулись с аналогичными проблемами и накануне.