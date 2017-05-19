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13:37 (мск), источник: Интерфакс

Мегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сети

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Сети ПАО «Мегафон» и оператора Yota (работает на сетях «Мегафона») испытывают неполадки в работе сети, сообщается в твиттерах операторов.

Источник: Reuters

«На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении «Мегафона».

В пресс-службе оператора сообщили, что временные сложности наблюдаются только с голосовой связью, успешность дозвона снизилась на 30%. Мобильный интернет продолжает работать в обычном режиме. Оператор советует совершать звонки через мессенджеры.

«Технические специалисты “Мегафона” проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время», — отметили в пресс-службе.

Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах.

Возможная причина сбоя — обновление ОС Android на смартфонах абонентов, сообщили в службе поддержки оператора.

«У отдельных абонентов наблюдаются проблемы с исходящими-входящими, эту проблему решаем, проблема, скорее всего, связана с обновлениями, которые были на Android, которые были автоматически обновлены», — заявили в службе поддержки оператора.

Точные сроки восстановления работы неизвестны. Пользователи Twitter сообщают о том, что столкнулись с аналогичными проблемами и накануне.

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