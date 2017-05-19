Мегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сети
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Сети ПАО «Мегафон» и оператора Yota (работает на сетях «Мегафона») испытывают неполадки в работе сети, сообщается в твиттерах операторов.
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Сети ПАО «Мегафон» и оператора Yota (работает на сетях «Мегафона») испытывают неполадки в работе сети, сообщается в твиттерах операторов.
«На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении «Мегафона».
В
«Технические специалисты “Мегафона” проводят восстановительные работы и планируют закончить их в ближайшее время», — отметили в
Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах.
Возможная причина сбоя — обновление ОС Android на смартфонах абонентов, сообщили в службе поддержки оператора.
«У отдельных абонентов наблюдаются проблемы с
Точные сроки восстановления работы неизвестны. Пользователи Twitter сообщают о том, что столкнулись с аналогичными проблемами и накануне.