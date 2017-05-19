В Украине продлятся чрезвычайные меры в энергетике

Чрезвычайные меры в энергетике, которые позволяют существенно сократить объем потребления антрацитового угля, могут продлиться до середины сентября. Об этом во время часа вопросов к Правительству заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

«Сейчас продлены чрезвычайные меры в энергетике и потребления угля антрацитовой группы: минимальное — 3,5−4 тысячи тонн в сутки, тогда как раньше было 22−25 тысяч тонн в сутки. Такая ситуация сохранится до середины сентября, что даст нам возможность закупить антрацитову группу», — сказал Насалик.

По его словам, необходимы запасы в этом году определены в 2 раза ниже, чем было в прошлом году.