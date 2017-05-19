Какие дворы отремонтируют в Омске в 2017 году

В 2017 году облагородят 186 дворов — уложат асфальт и отремонтируют тротуары. На каждый из пяти административных округов выделят равное количество денег, но дворов в списке больше или меньше, поскольку у них различная площадь.
«СуперОмск» публикует подробный перечень адресов и количество поступивших заявок. Отметим, в каждом из округов есть по 5 резервных домов — там благоустройство организуют, если по итогам торгов сэкономят какие-то средства. Если же экономии не будет, эти пять домов гарантированно включат в список на 2018 год.
Кировский округ — 197 заявок, 158 принято, в 34 дворах проведут благоустройство в 2017 году
- 12 Декабря, 70
- 2-я Солнечная, 28б
- 3-я Любинская, 13
- 70 лет Октября, 10
- 8-я Кировская, 72
- Авиагородок, 2, 11а
- Архитекторов бульвар, 1к3, 3к4, 3к9
- Ватутина, 5, 13, 24к2
- Волгоградская, 24 В, 32б
- Дианова, 2к2, 11
- Крупской, 17к2, 19к1
- Лукашевича, 2а, 12, 13, 15а, 23а
- Комарова пр., 25, 27к1, 27к5
- Рокоссовского, 4, 14к1, 12, 16
- Фугенфирова, 3, 7
- Ялтинская, 49б
Резерв: Волгоградская, 14, 26, Конева, 12к2, Комкова, 3а, Лукашевича, 8б
Ленинский округ — 121 заявка, 88 принято, 34 дома на 2017 год
- 14-й Военный городок, 141, 144
- 22-я Марьяновская, 2, 2к1
- Батумская, 32, 41к1
- Вокзальная, 20
- Входной микрорайон, 18
- Гашека, 20
- Гуртьева, 27
- Заслонова, 15
- Избышева, 25к1
- Карбышева, 3 В, 14, 20, 26, 27, 28
- Маркса, 47, 75, 83, 85
- Молодогвардейская, 16
- Моторная, 83
- Новокирпичная, 5, 5к1
- Свердловская, 31
- Серова, 4а, 16а, 23а
- Комарова пр., 12
- Стальского, 1, 8
- Труда, 9а
Резерв: Маркса, 84, 49, 60а, Серова, 14, Новокирпичная, 1
Октябрьский округ — 138 заявок, 123 принято, 39 домов на 2017 год
- 11 Линия, 183, 185
- 15-й Военный городок, 226
- 16-й Военный городок, 382
- 1-я Военная, 7
- 2-я Железнодорожная, 5
- 2-я Транспортная, 12 и 3-я Транспортная, 9 (общий двор)
- 4-я Транспортная, 40
- 50 лет ВСЛКСМ, 13, 5
- 6-я Линия, 187, 191, 198, 167
- 75 Гвардейской бригады, 1в
- 8-я Линия, 172, 174
- Ипподромная, 14а
- Камерный переулок, 44, 48
- Кирова, 20, 5, 22
- Космический проспект, 32, 57, 59, 67, 97−99 (общий двор),
- Масленникова, 183
- Николая Кузнецова, 10
- Петра Осьминина, 11, 16, 17
- Романенко, 10, 10а/1, 10а/2, 16а
- Российская, 3
- Товстухо, 1
- Учебная, 193а
- Харьковская, 3к1, 25, 25к2
Резерв: Петра Осьминина, 4, 5, 3-я Кордная, 20, Романенко, 7а, пос. Волжский, 6
Советский округ — 298 заявок, 143 принято, 31 дом на 2017 год
- 1-я Поселковая, 2
- 20 Партсъезда, 38, 53к2
- 22 апреля, 50
- 4-я Поселковая, 34в
- 50 лет Профсоюзов, 63а
- 5-й Армии, 3
- Бархатовой, 9
- Бородина, 10к5, 42а
- Глинки, 1, 3б
- Заозерная, 5, 32, 36/1−36/3−36/4 (общий двор)
- Коммунальная, 13
- Лаптева, 5
- Магистральная, 76
- Менделеева, 23
- Мира проспект, 34а, 34 г, 70, 102
- Нефтезаводская, 31, 32б
- Стрельникова, 7
- Тюленина, 3/1
- Химиков, 12, 38
- Энтузиастов, 25а
Резерв: Коммунальная, 23, Бархатовой, 3а, 22 апреля, 57, Нефтезаводская, 13а, пр. Мира, 86
Центральный округ — 167 заявок, 153 принято, 48 на 2017 год
- 10 лет Октября, 48, 149
- 20 лет РККА, 11
- 24-я Северная, 168к1, 194к2, 200
- 27-я Северная, 1, 16, 121а
- 2-я Барнаульская, 12
- 2-я Дачная, 20
- 2-я Челюскинцев, 7а, 9, 9а, 13
- Алтайская, 44
- Б. Хмельницкого, 138
- Багратиона, 27а
- Броз Тито, 5к3
- Волочаевская, 17
- Герцена, 40
- Звездова, 11
- Ивана Алексеева, 23а
- Комарова пр., 20,
- Кр. Зорь, 54, 56
- Кр. Путь, 22, 65, 83б
- Краснознаменная, 23, 23а
- Комарова пр., 2а
- Лермонтова, 134а
- Лермонтова, 32
- Маркса, 6, 10, 37
- мкр. Загородный, 3,4, 6
- Октябрьская, 126
- Омская, 123
- Сазонова, 208а
- Тарская, 13б, 51
- Таубе, 12
- Челюскинцев, 83а, 98
Резерв: 27-я Северная, 117, Красный Пахарь, 187, Съездовская, 29к2, Загородный, 7, 23а Комарова пр., 27.