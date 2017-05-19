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13:48 (мск), источник: СуперОмск

Какие дворы отремонтируют в Омске в 2017 году

Как ранее писал «СуперОмск», накануне был утвержден список дворов, которые подлежат благоустройству в этом году в рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

В 2017 году облагородят 186 дворов — уложат асфальт и отремонтируют тротуары. На каждый из пяти административных округов выделят равное количество денег, но дворов в списке больше или меньше, поскольку у них различная площадь.

«СуперОмск» публикует подробный перечень адресов и количество поступивших заявок. Отметим, в каждом из округов есть по 5 резервных домов — там благоустройство организуют, если по итогам торгов сэкономят какие-то средства. Если же экономии не будет, эти пять домов гарантированно включат в список на 2018 год.

Кировский округ — 197 заявок, 158 принято, в 34 дворах проведут благоустройство в 2017 году

  • 12 Декабря, 70
  • 2-я Солнечная, 28б
  • 3-я Любинская, 13
  • 70 лет Октября, 10
  • 8-я Кировская, 72
  • Авиагородок, 2, 11а
  • Архитекторов бульвар, 1к3, 3к4, 3к9
  • Ватутина, 5, 13, 24к2
  • Волгоградская, 24 В, 32б
  • Дианова, 2к2, 11
  • Крупской, 17к2, 19к1
  • Лукашевича, 2а, 12, 13, 15а, 23а
  • Комарова пр., 25, 27к1, 27к5
  • Рокоссовского, 4, 14к1, 12, 16
  • Фугенфирова, 3, 7
  • Ялтинская, 49б

Резерв: Волгоградская, 14, 26, Конева, 12к2, Комкова, 3а, Лукашевича, 8б

Ленинский округ — 121 заявка, 88 принято, 34 дома на 2017 год

  • 14-й Военный городок, 141, 144
  • 22-я Марьяновская, 2, 2к1
  • Батумская, 32, 41к1
  • Вокзальная, 20
  • Входной микрорайон, 18
  • Гашека, 20
  • Гуртьева, 27
  • Заслонова, 15
  • Избышева, 25к1
  • Карбышева, 3 В, 14, 20, 26, 27, 28
  • Маркса, 47, 75, 83, 85
  • Молодогвардейская, 16
  • Моторная, 83
  • Новокирпичная, 5, 5к1
  • Свердловская, 31
  • Серова, 4а, 16а, 23а
  • Комарова пр., 12
  • Стальского, 1, 8
  • Труда, 9а

Резерв: Маркса, 84, 49, 60а, Серова, 14, Новокирпичная, 1

Октябрьский округ — 138 заявок, 123 принято, 39 домов на 2017 год

  • 11 Линия, 183, 185
  • 15-й Военный городок, 226
  • 16-й Военный городок, 382
  • 1-я Военная, 7
  • 2-я Железнодорожная, 5
  • 2-я Транспортная, 12 и 3-я Транспортная, 9 (общий двор)
  • 4-я Транспортная, 40
  • 50 лет ВСЛКСМ, 13, 5
  • 6-я Линия, 187, 191, 198, 167
  • 75 Гвардейской бригады, 1в
  • 8-я Линия, 172, 174
  • Ипподромная, 14а
  • Камерный переулок, 44, 48
  • Кирова, 20, 5, 22
  • Космический проспект, 32, 57, 59, 67, 97−99 (общий двор),
  • Масленникова, 183
  • Николая Кузнецова, 10
  • Петра Осьминина, 11, 16, 17
  • Романенко, 10, 10а/1, 10а/2, 16а
  • Российская, 3
  • Товстухо, 1
  • Учебная, 193а
  • Харьковская, 3к1, 25, 25к2

Резерв: Петра Осьминина, 4, 5, 3-я Кордная, 20, Романенко, 7а, пос. Волжский, 6

Советский округ — 298 заявок, 143 принято, 31 дом на 2017 год

  • 1-я Поселковая, 2
  • 20 Партсъезда, 38, 53к2
  • 22 апреля, 50
  • 4-я Поселковая, 34в
  • 50 лет Профсоюзов, 63а
  • 5-й Армии, 3
  • Бархатовой, 9
  • Бородина, 10к5, 42а
  • Глинки, 1, 3б
  • Заозерная, 5, 32, 36/1−36/3−36/4 (общий двор)
  • Коммунальная, 13
  • Лаптева, 5
  • Магистральная, 76
  • Менделеева, 23
  • Мира проспект, 34а, 34 г, 70, 102
  • Нефтезаводская, 31, 32б
  • Стрельникова, 7
  • Тюленина, 3/1
  • Химиков, 12, 38
  • Энтузиастов, 25а

Резерв: Коммунальная, 23, Бархатовой, 3а, 22 апреля, 57, Нефтезаводская, 13а, пр. Мира, 86

Центральный округ — 167 заявок, 153 принято, 48 на 2017 год

  • 10 лет Октября, 48, 149
  • 20 лет РККА, 11
  • 24-я Северная, 168к1, 194к2, 200
  • 27-я Северная, 1, 16, 121а
  • 2-я Барнаульская, 12
  • 2-я Дачная, 20
  • 2-я Челюскинцев, 7а, 9, 9а, 13
  • Алтайская, 44
  • Б. Хмельницкого, 138
  • Багратиона, 27а
  • Броз Тито, 5к3
  • Волочаевская, 17
  • Герцена, 40
  • Звездова, 11
  • Ивана Алексеева, 23а
  • Комарова пр., 20,
  • Кр. Зорь, 54, 56
  • Кр. Путь, 22, 65, 83б
  • Краснознаменная, 23, 23а
  • Комарова пр., 2а
  • Лермонтова, 134а
  • Лермонтова, 32
  • Маркса, 6, 10, 37
  • мкр. Загородный, 3,4, 6
  • Октябрьская, 126
  • Омская, 123
  • Сазонова, 208а
  • Тарская, 13б, 51
  • Таубе, 12
  • Челюскинцев, 83а, 98

Резерв: 27-я Северная, 117, Красный Пахарь, 187, Съездовская, 29к2, Загородный, 7, 23а

  • Комарова пр., 27.

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