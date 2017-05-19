Какие дворы отремонтируют в Омске в 2017 году

В 2017 году облагородят 186 дворов — уложат асфальт и отремонтируют тротуары. На каждый из пяти административных округов выделят равное количество денег, но дворов в списке больше или меньше, поскольку у них различная площадь.

«СуперОмск» публикует подробный перечень адресов и количество поступивших заявок. Отметим, в каждом из округов есть по 5 резервных домов — там благоустройство организуют, если по итогам торгов сэкономят какие-то средства. Если же экономии не будет, эти пять домов гарантированно включат в список на 2018 год.

Кировский округ — 197 заявок, 158 принято, в 34 дворах проведут благоустройство в 2017 году

12 Декабря, 70

2-я Солнечная, 28б

3-я Любинская, 13

70 лет Октября, 10

8-я Кировская, 72

Авиагородок, 2, 11а

Архитекторов бульвар, 1к3, 3к4, 3к9

Ватутина, 5, 13, 24к2

Волгоградская, 24 В, 32б

Дианова, 2к2, 11

Крупской, 17к2, 19к1

Лукашевича, 2а, 12, 13, 15а, 23а

Комарова пр., 25, 27к1, 27к5

Рокоссовского, 4, 14к1, 12, 16

Фугенфирова, 3, 7

Ялтинская, 49б

Резерв: Волгоградская, 14, 26, Конева, 12к2, Комкова, 3а, Лукашевича, 8б

Ленинский округ — 121 заявка, 88 принято, 34 дома на 2017 год

14-й Военный городок, 141, 144

22-я Марьяновская, 2, 2к1

Батумская, 32, 41к1

Вокзальная, 20

Входной микрорайон, 18

Гашека, 20

Гуртьева, 27

Заслонова, 15

Избышева, 25к1

Карбышева, 3 В, 14, 20, 26, 27, 28

Маркса, 47, 75, 83, 85

Молодогвардейская, 16

Моторная, 83

Новокирпичная, 5, 5к1

Свердловская, 31

Серова, 4а, 16а, 23а

Комарова пр., 12

Стальского, 1, 8

Труда, 9а

Резерв: Маркса, 84, 49, 60а, Серова, 14, Новокирпичная, 1

Октябрьский округ — 138 заявок, 123 принято, 39 домов на 2017 год

11 Линия, 183, 185

15-й Военный городок, 226

16-й Военный городок, 382

1-я Военная, 7

2-я Железнодорожная, 5

2-я Транспортная, 12 и 3-я Транспортная, 9 (общий двор)

4-я Транспортная, 40

50 лет ВСЛКСМ, 13, 5

6-я Линия, 187, 191, 198, 167

75 Гвардейской бригады, 1в

8-я Линия, 172, 174

Ипподромная, 14а

Камерный переулок, 44, 48

Кирова, 20, 5, 22

Космический проспект, 32, 57, 59, 67, 97−99 (общий двор),

Масленникова, 183

Николая Кузнецова, 10

Петра Осьминина, 11, 16, 17

Романенко, 10, 10а/1, 10а/2, 16а

Российская, 3

Товстухо, 1

Учебная, 193а

Харьковская, 3к1, 25, 25к2

Резерв: Петра Осьминина, 4, 5, 3-я Кордная, 20, Романенко, 7а, пос. Волжский, 6

Советский округ — 298 заявок, 143 принято, 31 дом на 2017 год

1-я Поселковая, 2

20 Партсъезда, 38, 53к2

22 апреля, 50

4-я Поселковая, 34в

50 лет Профсоюзов, 63а

5-й Армии, 3

Бархатовой, 9

Бородина, 10к5, 42а

Глинки, 1, 3б

Заозерная, 5, 32, 36/1−36/3−36/4 (общий двор)

Коммунальная, 13

Лаптева, 5

Магистральная, 76

Менделеева, 23

Мира проспект, 34а, 34 г, 70, 102

Нефтезаводская, 31, 32б

Стрельникова, 7

Тюленина, 3/1

Химиков, 12, 38

Энтузиастов, 25а

Резерв: Коммунальная, 23, Бархатовой, 3а, 22 апреля, 57, Нефтезаводская, 13а, пр. Мира, 86

Центральный округ — 167 заявок, 153 принято, 48 на 2017 год

10 лет Октября, 48, 149

20 лет РККА, 11

24-я Северная, 168к1, 194к2, 200

27-я Северная, 1, 16, 121а

2-я Барнаульская, 12

2-я Дачная, 20

2-я Челюскинцев, 7а, 9, 9а, 13

Алтайская, 44

Б. Хмельницкого, 138

Багратиона, 27а

Броз Тито, 5к3

Волочаевская, 17

Герцена, 40

Звездова, 11

Ивана Алексеева, 23а

Комарова пр., 20,

Кр. Зорь, 54, 56

Кр. Путь, 22, 65, 83б

Краснознаменная, 23, 23а

Комарова пр., 2а

Лермонтова, 134а

Лермонтова, 32

Маркса, 6, 10, 37

мкр. Загородный, 3,4, 6

Октябрьская, 126

Омская, 123

Сазонова, 208а

Тарская, 13б, 51

Таубе, 12

Челюскинцев, 83а, 98