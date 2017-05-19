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13:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске планируют испытывать шины для самолетов

Амбициозный проект планируется реализовать на омском предприятии «Прогресс».

Сегодня, 19 мая, губернатор Омской области Виктор Назаров обсудил перспективу создания испытательного центра на омском предприятии «Прогресс» с представителями Минпромторга России.

Стороны согласовали направления совместных действий в интересах успешной реализации проекта по организации Центра разработки, исследований и испытаний шин для самолетов.

В аппарат вице-премьера России Дмитрия Рогозина уже направлено обращение о включении проекта в государственную программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса» и выделении средств на создание испытательного стенда.

Компания «Прогресс» занимается исследованием, проектированием и производством сложных резинокордных и резинометаллических конструкций. Они используются в устройствах для шумо- виброизоляции машин и механизмов, снижения динамических нагрузок при ударных воздействиях, сейсмозащиты зданий и сооружений.

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