В Омске планируют испытывать шины для самолетов

Сегодня, 19 мая, губернатор Омской области Виктор Назаров обсудил перспективу создания испытательного центра на омском предприятии «Прогресс» с представителями Минпромторга России.

Стороны согласовали направления совместных действий в интересах успешной реализации проекта по организации Центра разработки, исследований и испытаний шин для самолетов.

В аппарат вице-премьера России Дмитрия Рогозина уже направлено обращение о включении проекта в государственную программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса» и выделении средств на создание испытательного стенда.

Компания «Прогресс» занимается исследованием, проектированием и производством сложных резинокордных и резинометаллических конструкций. Они используются в устройствах для шумо- виброизоляции машин и механизмов, снижения динамических нагрузок при ударных воздействиях, сейсмозащиты зданий и сооружений.