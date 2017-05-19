В Украине хотят запретить продажу «домашнего» молока

В Украине хотят запретить молоко второго сорта. Как сообщают в сюжете «Завтрака с 1+1», Минагрополитики ищет способы отказаться от продукта, который производят частные домохозяйства.

По словам чиновников, на рынке около 25% такого молока, и именно на него в большинстве случаев жалуются потребители.

Также в министерстве отметили, что почти во всех странах мира уже давно отказались от молока второго сорта — и Украина тоже должна это сделать.

Правда, сначала чиновники планируют обязательно обсудить такое решение с фермерами и экспертами.