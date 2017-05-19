Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Светская хроника: дочь чиновника РФ слетала на вечеринку в Турцию
Анна Михалкова показала подросшую дочь
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
ВСУ получили «летающие» танки и подняли авиацию в Донбассе – СМИ
Ил-20М России перехвачен истребителем Польши – СМИ
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
1080 лет парку Лос-Гласьярес
20Крепостные стены XXI века
14:07 (мск), источник: УНИАН

В Украине хотят запретить продажу «домашнего» молока

В Минагрополитики отмечают, что большинство потребителей жалуются именно на молоко второго сорта.

Источник: УНИАН

В Украине хотят запретить молоко второго сорта. Как сообщают в сюжете «Завтрака с 1+1», Минагрополитики ищет способы отказаться от продукта, который производят частные домохозяйства.

По словам чиновников, на рынке около 25% такого молока, и именно на него в большинстве случаев жалуются потребители.

Также в министерстве отметили, что почти во всех странах мира уже давно отказались от молока второго сорта — и Украина тоже должна это сделать.

Правда, сначала чиновники планируют обязательно обсудить такое решение с фермерами и экспертами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
В КИУ назвали партии, которые до сих пор ведут страницы в ВКонтакте
Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку
Минтруд опробует электронные трудовые книжки на базе Сбербанка
Опрос показал, сколько россиян ожидает участия Путина в выборах
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
Риелторы прогнозируют рост цен на жилье в Санкт-Петербурге
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь