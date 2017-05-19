Минтруд опробует электронные трудовые книжки на базе Сбербанка

«В государственной системе учитываются страховые взносы, внедряется электронный больничный, используется электронная подпись. Одна из наших последних инициатив — переход с бумажного кадрового документооборота на электронный», — сказал Топилин. Это поможет снизить издержки для работодателей и будет способствовать легализации труда.

В апреле вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что трудовые книжки будут уходить из делопроизводства. «От печати мы фактически уже ушли. Также и от трудовых книжек, я думаю, уйдем по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС сейчас делает фактически по всем лицам», — сказал он.