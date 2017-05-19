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14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Минтруд опробует электронные трудовые книжки на базе Сбербанка

Минтруд на базе Сбербанка собирается запустить пилотный проект по переходу на электронный кадровый документооборот. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил глава ведомства Максим Топилин, сообщает пресс-служба министерства. По его мнению, нововведение поможет снизить издержки для работодателей и будет способствовать легализации труда.

Источник: РИА "Новости"
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«В государственной системе учитываются страховые взносы, внедряется электронный больничный, используется электронная подпись. Одна из наших последних инициатив — переход с бумажного кадрового документооборота на электронный», — сказал Топилин. Это поможет снизить издержки для работодателей и будет способствовать легализации труда.

В апреле вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что трудовые книжки будут уходить из делопроизводства. «От печати мы фактически уже ушли. Также и от трудовых книжек, я думаю, уйдем по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС сейчас делает фактически по всем лицам», — сказал он.

Тогда же вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец сообщила, что в нынешнем году начнется процесс плавного перевода работающих россиян на электронные трудовые книжки. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.

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