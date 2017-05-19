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14:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

Зеленодольский завод им. Горького построит два пассажирских судна для ОАЭ

На KazanSummit подписали ряд экономических соглашения между РФ и странами ОИС.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). В Казани подписали экономические соглашения между компаниями из России и стран Организации Исламского сотрудничества. Подписание состоялось по итогам пленарного заседания, посвященного кооперации России и стран ОИС в условиях экономической турбулентности.

Среди подписавших соглашения оказались представители российской промышленности. АО «Зеленодольский завод им. Горького» и компания ARJ HOLDING из ОАЭ подписали совместный контракт на строительство двух скоростных пассажирских судов проекта А145Е. По заявлению специалистов завода, корабли будут строиться с применением новейших технологий судостроения.

В банковской сфере соглашения подписали Сбербанк, АО «Холдиноговая компания “Ак Барс”», Банк Казани, АО «Кредит Европа Банк» и другие. В то же время от лица Татарстана было подписано соглашение с турецкой организованной промышленной зоной «Гебзе» и АО «Денизбанк Москва».

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