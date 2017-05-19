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14:42 (мск), источник: РИА Новости

В Калининградской области планируют построить газовые котельные на 42 МВт

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Газовые котельные на 42 МВт будут выстроены в Балтийске Калининградской области в течение года, сообщается на сайте областного правительства.

Источник: РИА Новости

Новые энергообъекты будут строиться в рамках 20-летнего концессионного соглашения, подписанного между местной администрации, ООО «УК «ГазЭнергоСтрой — Балтия» и министерством строительства и ЖКХ Калининградской области.

«В рамках соглашения, срок действия которого 20 лет, планируется построить и эксплуатировать две газовые котельные, мощностью 12 и 30 МВт в течение года. Кроме того, в дальнейшем планируется перевод на газ и эксплуатация трех котельных. Объем инвестиций составит 395 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В региональном Минстрое рассчитывают, что в результате появления новых теплоисточников население «будет меньше платить за более качественную услугу».

Вопрос о заключении концессии на теплоснабжение Балтийска поднимался несколько лет. Ранее попытки подписать соглашение с инвестором срывались.

Концессионное соглашение представляет из себя долгосрочный договор аренды с инвестиционными обязательствами. Муниципалитет на длительный срок передает в эксплуатацию объект коммунальной инфраструктуры частному инвестору, который обязан в течение срока действия концессионного соглашения реконструировать существующие или построить новые объекты в ранее согласованных с местными властями объемах. Все реконструированные и вновь построенные в рамках концессии тепловые сети будут являться собственностью муниципалитета. Для местных властей передача коммунальных объектов в концессию позволяет обеспечивать энергоснабжение потребителей и производить реконструкцию объектов без бюджетных вложений.

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