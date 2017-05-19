В Кыргызстане пожаловались на контрабандный ввоз казахстанской муки

«В Кыргызстан ежедневно контрабандным путем доставляется от 30 до 50 фур (в одной фуре 20−25 тонн муки — прим.автора) низкокачественной необогащенной муки. На сегодняшний день на грани банкротства оказались многие промышленные предприятия. Уже закрылись компании дистрибьюторов, импортирующие товары из стран Таможенного Союза», — цитирует издание слова председателя комитета Рустама Жунушова.

По его словам, ввезенная контрабандным путем мука реализуется на рынках республики по демпинговым ценам, что отрицательно влияет на деятельность официально работающих предприятий и импортеров.

«Часть муки, ввозимая из Казахстана и других республик контрабандным путем, обладает клейковиной в размере 15−20 единиц и производится из фуражной пшеницы, которая непригодна для производства муки», — заявил президент ассоциации «Производителей обогащенной муки и хлебопродуктов» Кыргызстана Александр Шефнер.