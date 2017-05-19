Продукция с вирусом птичьего гриппа выявлена в девяти регионах

Зараженная птичьим гриппом индейка производства компании «Евродон» попала на прилавки магазинов в девяти российских регионах, сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, положительные результаты на грипп птиц в ходе внеплановой проверки были обнаружены в Кировской, Московской, Ростовской, Воронежской областях, в Удмуртии, Татарии, Башкирии, Краснодарском и Приморском крае.

Исследовали эту продукцию в Ростовской областной ветеринарной лаборатории, но она не выявила заболевание. В итоге мясо индейки разошлось по прилавкам российских магазинов с документами, которые подтверждали благополучную эпизоотическую обстановку на «Евродоне».

Обнаруженная продукция подлежит утилизации. Также Россельхознадзор установил, что распространение зараженной продукции за пределы Ростовской области произошел в конце апреля.

По итогам проверки по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия будут приняты меры по привлечению виновных лиц к предусмотренной законодательством Российской федерации ответственности.