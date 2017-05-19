В Ростовской области начали строительство автодороги в обход Аксая
ГК «Автодор» начала подготовку территории для строительства автодороги в обход города Аксай в Ростовской области, сообщает «Интерфакс-Юг».
ГК «Автодор» начала подготовку территории для строительства автодороги в обход города Аксай в Ростовской области, сообщает «Интерфакс-Юг».
Объем финансирования проекта на первом этапе — в 2017—2018 годах — составит 7,941 млрд рублей. Будут проведены снос и демонтаж существующих строений, археологические
Напомним, как ранее сообщал председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах, самое сложное — это возведение мостов при строительстве обхода: один через Дон, второй — мост протяженностью более 1 км в пойме реки Дон.