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16:30 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области начали строительство автодороги в обход Аксая

ГК «Автодор» начала подготовку территории для строительства автодороги в обход города Аксай в Ростовской области, сообщает «Интерфакс-Юг».

Объем финансирования проекта на первом этапе — в 2017—2018 годах — составит 7,941 млрд рублей. Будут проведены снос и демонтаж существующих строений, археологические охранно-спасательные работы, переустройство коммуникаций. Ориентировочная стоимость работ на втором этапе — в 2018—2020 годах — 77,4 млрд рублей: появится 4-полосная автодорога протяженностью 35,5 км, 4,44 км мостовых сооружений, транспортные развязки и пункты взимания платы.

Напомним, как ранее сообщал председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах, самое сложное — это возведение мостов при строительстве обхода: один через Дон, второй — мост протяженностью более 1 км в пойме реки Дон.

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