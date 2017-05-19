На Дону реконструированный участок трассы М4 станет платным

Дорогу автотранспорту 19 мая открыли министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщает «Автодор», позже этот участок трассы планируется сделать платным. Правда сроки, тарифы и альтернативные маршруты в компании пока не называют.

Реконструкция на самом протяженном в Ростовской области отрезке федеральной трассы велась в течение трех лет. За это время строители отремонтировали почти 28 километров. А завершение работ совпало с началом отпускного сезона, когда интенсивность движения автомобильного потока в сторону Кубани возрастает. Сейчас расчетная скорость движения на четырехполосном участке дороги составляет 120 километров в час.