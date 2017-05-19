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15:27 (мск), источник: "Российская газета"

Первый круиз из Сочи в Турцию через Крым отправится 11 июня

Первый круиз из Сочи в Турцию через Крым отправится уже 11 июня. Об этом в пятницу сообщил журналистам в Москве мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов.

— Совсем скоро откроется наш маршрут на теплоходе «Князь Владимир»… Само судно уже стоит в сочинском морпорту. Линия даст посетить такие города, как Сочи, Новороссийск, Севастополь, Ялту, — рассказал градоначальник.

Напомним, специально для этих целей было приобретено круизное судно Roy Star (впоследствии переименовано в «Князь Владимир»). Его длина судна — 141,8 метра, ширина — 21,9 метра. Всего здесь 360 кают, где могут разместиться 940 пассажиров.

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