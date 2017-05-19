Первый круиз из Сочи в Турцию через Крым отправится 11 июня

— Совсем скоро откроется наш маршрут на теплоходе «Князь Владимир»… Само судно уже стоит в сочинском морпорту. Линия даст посетить такие города, как Сочи, Новороссийск, Севастополь, Ялту, — рассказал градоначальник.

Напомним, специально для этих целей было приобретено круизное судно Roy Star (впоследствии переименовано в «Князь Владимир»). Его длина судна — 141,8 метра, ширина — 21,9 метра. Всего здесь 360 кают, где могут разместиться 940 пассажиров.