Метро на Троещину построят китайцы — меморандум

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подписал Меморандум о сотрудничестве по проекту строительства четвертой линии метро в Киеве с Китайским Консорциумом, в который входят компании China Railway International Group и China Pacific Construction Group.

Украина и Китай договорились о реконструкции Шулявского моста в Киеве

Согласно документу Консорциум может выступать в качестве подрядчика, работающего по схеме ЕРС (проектирование, закупка и строительство) и выполнять Проекты по модели EPC + F (проектирование, закупка, строительство и финансирование).

В рамках этого проекта Консорциум будет оказывать помощь Киевской горгосадминистрации в привлечении средств от китайских финансовых учреждений, что позволит наладить сотрудничество с правительством Китая и реализовать крупные инфраструктурные проекты.