Волгоградской управляющей компании выписали штраф за плохую работу

Специалисты областной инспекции Госжилнадзора провели обследование технического состояния многоквартирного дома № 88 Б по улице Качинцев в Волгограде. На фасаде здания выявлены вертикальные трещины, также установлено, что кирпичная кладка по всему периметру здания нарушена.

Обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния стен многоквартирного дома возложена на управляющую организацию ООО «ЖЭК», о чем свидетельствует заключенный с собственниками помещений договор управления домом, а также положения действующего жилищного законодательства РФ. По факту в отношении управкомпании составлен протокол об административном правонарушении. Размер административного штрафа, назначенного мировым судьей, составил 125 тысяч рублей.

С начала года инспекцией Госжилнадзора Волгоградской области в рамках лицензионного контроля было рассмотрено 517 материалов, составлено более 500 протоколов. На правонарушителей наложено штрафов на общую сумму свыше восьми миллионов рублей, из них взыскано 3,6 миллиона.