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16:49 (мск), источник: Lenta.Ru

МВФ посулил экономике России «пониженный рост»

Российская экономика выходит из двухлетней рецессии благодаря принятым властями антикризисным мерам и достаточному объему резервов. Тем не менее в среднесрочной перспективе «рост будет пониженным и составит приблизительно 1,5 процента». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Международный валютный фонд (МВФ).

Источник: Reuters

«Пониженный рост» обусловлен структурными ограничениями российской экономики — например, демографическими и технологическими, отметили в МВФ. Международная организация призвала власти воспользоваться благоприятной ситуацией на нефтяном рынке и ускорить проведение реформ.

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По мнению экспертов МВФ, сейчас перед правительством России стоят четыре задачи: принятие бюджетного правила, которое позволит смягчить влияние колебаний нефтяных котировок на экономику; достижение целевого уровня по инфляции в четыре процента; продолжение реформ в финансовом секторе; проведение структурных реформ и переориентация на несырьевые отрасли.

В середине апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард похвалила российское руководство за антикризисные меры. По ее словам, когда цены на нефть рухнули со 100 до 27−28 долларов за баррель, со стороны российской экономики последовал всесторонний ответ. «Были приняты правильные финансово-бюджетные меры, сохранялся контроль над инфляцией, была взята на вооружение очень здравая денежно-кредитная политика, включавшая плавающий курс валюты, поддержание стабильности финансового сектора», — заявила Лагард.

В целевом варианте прогноза Минэкономразвития заложено увеличение ВВП России на 3,1 процента в 2020 году. В базовом сценарии предусмотрен рост на 1,5 процента в год в 2018—2020 годах.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Выполнять советы МВФ - это моветон! Их даже слушать не нужно - собака лает, ветер носит..(
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