МВФ посулил экономике России «пониженный рост»

«Пониженный рост» обусловлен структурными ограничениями российской экономики — например, демографическими и технологическими, отметили в МВФ. Международная организация призвала власти воспользоваться благоприятной ситуацией на нефтяном рынке и ускорить проведение реформ.

По мнению экспертов МВФ, сейчас перед правительством России стоят четыре задачи: принятие бюджетного правила, которое позволит смягчить влияние колебаний нефтяных котировок на экономику; достижение целевого уровня по инфляции в четыре процента; продолжение реформ в финансовом секторе; проведение структурных реформ и переориентация на несырьевые отрасли.

В середине апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард похвалила российское руководство за антикризисные меры. По ее словам, когда цены на нефть рухнули со 100 до 27−28 долларов за баррель, со стороны российской экономики последовал всесторонний ответ. «Были приняты правильные финансово-бюджетные меры, сохранялся контроль над инфляцией, была взята на вооружение очень здравая денежно-кредитная политика, включавшая плавающий курс валюты, поддержание стабильности финансового сектора», — заявила Лагард.

В целевом варианте прогноза Минэкономразвития заложено увеличение ВВП России на 3,1 процента в 2020 году. В базовом сценарии предусмотрен рост на 1,5 процента в год в 2018—2020 годах.