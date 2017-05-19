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18:14 (мск), источник: УНИАН

В ВМС объяснили ситуацию с некачественным ремонтом фрегата «Гетман Сагайдачный»

В ВМС уточнили информацию о ремонте фрегата.

Источник: УНИАН

Информация о некачественном ремонте фрегата «Гетман Сагайдачный» касается правоотношений, которые не имеют отношения к нынешним ремонтным работам. Об этом пресс-центр Командования ВМС ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.

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«Сегодня, 19 мая, некоторые СМИ распространили сообщение о ненадлежащем выполнении государственного оборонного заказа по ремонту вооружения и военной техники, а именно ремонта одного из механизмов фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный», — говорится в сообщении.

При этом, согласно некоторым публикациям, выходило, что некачественные работы проведены предприятием, на котором в эти дни ремонтируется корабль.

Отмечается, что ситуация с некачественным ремонтом механизма корабля касается правоотношений, которые не имеют отношения к нынешним работам по техническому восстановлению корабля.

«Командование ВМС ВС Украины совместно с органами прокуратуры принимает меры по возмещению убытков, причиненных действиями одного из предприятий Николаевской области. Точку здесь должен поставить суд», — рассказали в ВМС.

Как сообщал УНИАН, фрегат Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Сагайдачный» сломался вскоре после ремонта, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа с подрядчика.

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