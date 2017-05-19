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21:37 (мск), источник: Интерфакс

Медведев представил Путину план действий правительства до 2025 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что вне зависимости от персоналий и политического графика страна должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы.

Источник: Reuters

«Я просил правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств на достижение этих целей на период 2017—2025 годы. Имею в виду не только внутриполитические планы и повестку дня внутриполитическую, но и то, что наши известные наметки на 2020 год мы вынуждены были их корректировать соответствующим образом, да и 20-й год уже не за горами», — сказал Путин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который представил президенту план действий правительства на 2017−2025 годы.

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Он добавил: «Вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы».

Он напомнил, что над соответствующим планом работают также и экспертные группы. «Но, безусловно, работа, которая была проведена правительством Российской Федерации, должна быть в основе всех сделанных предложений», — сказал президент РФ.

Он предложил премьеру обсудить идеи правительства, а затем по готовности и разработки экспертов, по итогам чего будет принят окончательный вариант.

Задачи плана

План действий правительства до 2025 года предусматривает выход российской экономики в период 2019—2020 годов на темпы роста выше среднемировых, заявил Медведев.

«В соответствии с вашим поручением правительство подготовило комплексный план — это общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы, как вы справедливо сказали, имея в виду и ту задачу, которая была поставлена президентом в послании», — сказал Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.

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Он добавил: «А именно: выход где-то в период 2019—2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых. Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи».

«На это нацелен сам план. Он включает в себя достаточно много различных предложений», — сказал премьер.

По словам Медведева, эти предложения необходимо обсудить, имея в виду и параллельную разработку соответствующих предложений экспертным сообществом.

«Мы с ними находимся в прямом контакте, обсуждаем разные предложения», — сказал премьер, заметив, что необходимо обсудить все предложения, которые войдут в окончательный план действий правительства.

Президент РФ заметил, что на встрече подробно обсудят предложения правительства, а когда от экспертов поступят соответствующие предложения, «мы тоже внимательно все посмотрим и сделаем выводы о том, что является наиболее перспективным, интересным и наиболее целесообразным с точки зрения использования, применения для достижения максимального эффекта».

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