В новой редакции Налогового кодекса учли предложения бизнесменов

Заместитель министра национальной экономики Руслан Даленов рассказал депутатам о значимых поправках в новой редакции Налогового кодекса. По его словам, при разработке документа учли предложения бизнесменов. Теперь идеология кодекса будет направлена на защиту интересов добросовестных налогоплательщиков, а его изложение станет простым и понятным для граждан.

Кроме того, планируется облегчить условия для субъектов АПК и предпринимателей МСБ. Также в документе пропишут меры по теневой экономике, систематизируют ряд льгот, а недропользование получит стимулирование.

Руслан Даленов, заместитель министра национальной экономики РК:

— Учитывая высокий потенциал нефтедобычи на шельфе Каспия, для морских и глубоких нефтяных месторождений планируется предоставление преференциального налогового режима по применению налога на финансовый результат вместо специальных налогов и платежей недропользователей. Также для добычи углеводородного сырья предлагается установить дополнительный критерий по глубине месторождений для снижения ставок НДПИ. Для разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей, стимулирующий проведение быстрой геологоразведки.

Рашит Ахметов, депутат Сената Парламента РК:

— Я бы очень хотел, чтобы дошли до сути по каждому вопросу, который вы сейчас взяли на вооружение. Одно дело идея, другое — ее реализация. Закон примется, но его дальнейшее доведение до абсолютного выполнения это надо сейчас расписать. Источник: 24.kz.