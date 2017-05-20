Мэр Сочи выступил против высокого курортного сбора из-за демпинга со стороны Турции

«Я бы в самом начале сделал этот взнос не больше 20 рублей и посмотрел, как это будет восприниматься. Потому что, когда Турция демпингует, будет неправильно увеличивать сбор на 100 рублей в день. Это будет передано органам местной власти», — цитирует Пахомова ТАСС.

Позже в беседе с журналистами он назвал максимальной отметку в 30 рублей за сутки пребывания.

Про словам Пахомова, курортный сбор будет способствовать развитию городской среды.

«Мы на Сочи тратим 4,5 млрд рублей в год, чтобы принимать туристов. Откровенно говоря, сегодня мы это делаем за счет края, потому что сумма не окупается», — добавил он.

Как сообщали Юга.ру, законопроект о введении курортного сбора был внесен в Госдуму в начале мая. В пилотном проекте примут участие Краснодарский край, Кавминводы, Крым и Алтайский край. Эксперимент планировалось начать уже в 2017 году, но он был отложен. В правительстве ранее поддержали решение взимать с туристов и с командированных лиц до 100 рублей сбора.

В Краснодарском крае курортный сбор будет взимать налоговая служба. При этом курортный сбор в крае будут дифференцировать в зависимости от территории.