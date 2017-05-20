Предложение по аннулированию прав собственности в Крыму касается только «украинских» самостроев

«Это (предложенные поправки к закону.— “Ъ”) не инициатива лишения прав собственности, а борьба с незаконными постройками, возведенными в украинский период. Мало того, если даже будет многоквартирный дом, где есть добросовестный покупатель, если будет принято такое решение (о сносе объекта.— “Ъ”), вопрос будет стоять только с компенсацией», — пояснил господин Аксенов.

Ранее «Ъ» сообщал, что власти Крыма предлагают прекратить права собственности на участки и недвижимость, оформленные еще в бытность полуострова в составе Украины. Речь идет о тех частных владениях, документы на которые, по мнению чиновников, не отвечают требованиям российского законодательства.

По разным оценкам, общая стоимость участков, подпадающих под потенциальное изъятие, превышает $1 млрд.