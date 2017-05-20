Незаконные постройки в 130-м квартале Иркутска снесут осенью 2017 года

Мэрия Иркутска разработала регламент по содержанию объектов 130-го квартала и прилегающей территории. В рамках документа осенью 2017 года планируют снести незаконные постройки и отдельно стоящие объекты по адресам: улица 3-го июля, 1а, 9, 11, 15, 17/1, 33,33/2 и улица Седова, 2, 6, 14/1. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проект документа согласуют с предпринимателями и утвердят на заседании городской Думы до конца июня.

«130-й квартал стал своеобразной визитной карточкой города. Мы все заинтересованы в том, чтобы этот район Иркутска выглядел достойно. Недопустимо появление здесь самовольных построек, вывесок, баннеров. Квартал — один из тех районов города, где есть своя проработанная концепция, и важно ее сохранить», — отметил Дмитрий Бердников.

На основе регламента планируется обеспечить соблюдение единой архитектурной стилистики объектов и их пожарную безопасность, сохранить баланс застроенных и незастроенных территорий, выполнить благоустройство территории, а также пресечь незаконную предпринимательскую деятельность на территории квартала.