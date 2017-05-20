Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Шведский снайпер рассказал, как убивал ополченцев в Донбассе
Китай объявил об прорыве, который повлияет на мировую энергетику
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Премьер Украины: у нас не будет денег даже на «жалкие» пенсии
Ил-20М России перехвачен истребителем Польши – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Ядерный штурмовик»: СМИ о секретах крылатой ракеты «Буря»
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Воспоминания Набережной Круазет
20Крепостные стены XXI века
1080 лет парку Лос-Гласьярес
09:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Незаконные постройки в 130-м квартале Иркутска снесут осенью 2017 года

Регламент по содержанию объектов квартала и прилегающей территории разработали в мэрии города.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска разработала регламент по содержанию объектов 130-го квартала и прилегающей территории. В рамках документа осенью 2017 года планируют снести незаконные постройки и отдельно стоящие объекты по адресам: улица 3-го июля, 1а, 9, 11, 15, 17/1, 33,33/2 и улица Седова, 2, 6, 14/1. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проект документа согласуют с предпринимателями и утвердят на заседании городской Думы до конца июня.

«130-й квартал стал своеобразной визитной карточкой города. Мы все заинтересованы в том, чтобы этот район Иркутска выглядел достойно. Недопустимо появление здесь самовольных построек, вывесок, баннеров. Квартал — один из тех районов города, где есть своя проработанная концепция, и важно ее сохранить», — отметил Дмитрий Бердников.

На основе регламента планируется обеспечить соблюдение единой архитектурной стилистики объектов и их пожарную безопасность, сохранить баланс застроенных и незастроенных территорий, выполнить благоустройство территории, а также пресечь незаконную предпринимательскую деятельность на территории квартала.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Правоохранители остановили пьяного водителя с помощью выстрелов в Братске
Путину представлен план действий правительства до 2025 года
МВД Ирана сообщило о лидерстве Рухани на президентских выборах
Дутерте: Китай пригрозил Филиппинам войной
Вячеслав Фетисов дал прогноз на матч Россия — Канада на ЧМ
В Рособоронэкспорте отметили роль сирийской кампании в рекламе
CNN узнал об отношении российских чиновников к Флинну 
США обеспокоены беспорядками с участием охраны Эрдогана
Спорт
10 игроков сборной России впервые сыграют с Канадой Дадонов и Панарин - самые опытные из нынешнего состава, оба трижды играли с канадцами. Вратарская линия России не провела ни одной игры
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь