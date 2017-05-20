Приставы описали имущество компании «Ремсталь» в бухте Эгге под Совгаванью
Деятельность компании по решению арбитражного суда приостановлена на 90 дней.
Деятельность компании по решению арбитражного суда приостановлена на 90 дней.
Хабаровск, 20 мая, AmurMedia.
Железобетонные пути, уложенные ООО «Ремсталь» в бухте Эгге неподалеку от Совгавани, описывали в течение нескольких дней судебные приставы. По решению суда деятельность компании остановлена на 90 дней, сообщает корр. ИА AmurMedia.
— С 17 мая приставы вместе с понятыми описывали имущество ООО «Ремстали». Обклеивают рельсы лентой и вешают пломбы, — сообщил член иницитаивной группы «Нет углю в
Приставы действуют в соответствии с апрельским решением Арбитражного суда Хабаровского края, который постановил приостановить деятельность ООО «Компания «Ремсталь» на 90 дней. Основание — нарушение компанией ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ («Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту без свидетельства о допуске к указанным работам»).
Заявителем, напомним, выступил краевой комитет государственного строительного надзора, который пожаловался на то, что компания, не получив разрешения на строительство, строит в бухте Эгге (акватория порта Советская Гавань) железобетонные пути необщего пользования.
Суд принял сторону надзорного органа, приостановив работу на 90-дневный срок для того, чтобы компания получила разрешение на строительство. А службе судебных приставов предписал зафиксировать в акте описи объемы работ, все материалы, конструкции, машины и механизмы, находящиеся на строительной площадке. Проверку описанного имущества также предписано проводить не реже одного раза в месяц.
— Мы, конечно, рады, что суд обратил внимание на столь вопиющие нарушения, допущенные компанией, и вынес справедливое решение. Думаю, 90 дней — срок достаточный, чтобы в «Ремстали» поняли, что совгаванцы так же серьезно отнесутся ко всем дальнейшим действиям компании. Мы не скрываем, что жители Совгавани против открытой перевалки угля и требуем перенести ее далеко за пределы города. Мы насмотрелись, во что превратилась жизнь жителей Ванино и приморских угольных портов, и не хотим такого у себя. Будем жестко требовать строгого исполнения всех экологических норм на всех этапах строительства и готовы использовать все законные рычаги в случае нарушений, — сообщил Олег Калашников.
В Совгавани жители вышли на митинг, протестуя против перевалки угля открытым способом.
— Я бы еще мог согласиться на присутствие угольной компании, если бы у нас перевалка угля осуществлялась бы так, как это делается в цивилизованном мире: как в Великобритании, в том же Лондоне, как в Японии. Там применяются такие технологии с вакуумными насосами, что ни одна пылинка не попадает в воздух, ничто живое не страдает от угля. Но технологии эти стоят больших денег, а в «Ремстали» явно не желают столько потратить на безопасность жизни и здоровья совгаванцев. Ну, а мы не желаем подвергать себя риску ради