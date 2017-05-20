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08:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Приставы описали имущество компании «Ремсталь» в бухте Эгге под Совгаванью

Деятельность компании по решению арбитражного суда приостановлена на 90 дней.

Хабаровск, 20 мая, AmurMedia.

Железобетонные пути, уложенные ООО «Ремсталь» в бухте Эгге неподалеку от Совгавани, описывали в течение нескольких дней судебные приставы. По решению суда деятельность компании остановлена на 90 дней, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— С 17 мая приставы вместе с понятыми описывали имущество ООО «Ремстали». Обклеивают рельсы лентой и вешают пломбы, — сообщил член иницитаивной группы «Нет углю в Советско-Гаванском районе!» Олег Калашников.

Приставы действуют в соответствии с апрельским решением Арбитражного суда Хабаровского края, который постановил приостановить деятельность ООО «Компания «Ремсталь» на 90 дней. Основание — нарушение компанией ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ («Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту без свидетельства о допуске к указанным работам»).

Заявителем, напомним, выступил краевой комитет государственного строительного надзора, который пожаловался на то, что компания, не получив разрешения на строительство, строит в бухте Эгге (акватория порта Советская Гавань) железобетонные пути необщего пользования.

Суд принял сторону надзорного органа, приостановив работу на 90-дневный срок для того, чтобы компания получила разрешение на строительство. А службе судебных приставов предписал зафиксировать в акте описи объемы работ, все материалы, конструкции, машины и механизмы, находящиеся на строительной площадке. Проверку описанного имущества также предписано проводить не реже одного раза в месяц.

— Мы, конечно, рады, что суд обратил внимание на столь вопиющие нарушения, допущенные компанией, и вынес справедливое решение. Думаю, 90 дней — срок достаточный, чтобы в «Ремстали» поняли, что совгаванцы так же серьезно отнесутся ко всем дальнейшим действиям компании. Мы не скрываем, что жители Совгавани против открытой перевалки угля и требуем перенести ее далеко за пределы города. Мы насмотрелись, во что превратилась жизнь жителей Ванино и приморских угольных портов, и не хотим такого у себя. Будем жестко требовать строгого исполнения всех экологических норм на всех этапах строительства и готовы использовать все законные рычаги в случае нарушений, — сообщил Олег Калашников.

В Совгавани жители вышли на митинг, протестуя против перевалки угля открытым способом.

— Я бы еще мог согласиться на присутствие угольной компании, если бы у нас перевалка угля осуществлялась бы так, как это делается в цивилизованном мире: как в Великобритании, в том же Лондоне, как в Японии. Там применяются такие технологии с вакуумными насосами, что ни одна пылинка не попадает в воздух, ничто живое не страдает от угля. Но технологии эти стоят больших денег, а в «Ремстали» явно не желают столько потратить на безопасность жизни и здоровья совгаванцев. Ну, а мы не желаем подвергать себя риску ради чьих-то прибылей, — подчеркивает другой активист из Совгавани юрист Иван Кондратьев.

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