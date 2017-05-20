Во Всемирном банке считают, что Россия отстает в использовании новых технологий

«В России многие технологии находят применение, но она не находится в числе лидеров по их использованию: лидерами являются США и ряд азиатских стран», — заявил он. «Коммерческое использование новых технологий в России не очень широко», — приводит «Прайм» слова господина Тиммера.

Он отметил, что проблема не в недостатке доступа к технологиям. «В России доступ (к интернету.— “Ъ”) прост и недорог, хотя есть отдаленные регионы, нет 100%-ного проникновения, но в целом для страны можно сказать, что ситуация с доступом к интернету замечательная», — пояснил экономист. В частности, по словам Ханса Тиммера, Россия отстает по объему сделок в сфере электронной коммерции.