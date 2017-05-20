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08:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Во Всемирном банке считают, что Россия отстает в использовании новых технологий

Главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ханс Тиммер в ходе круглого стола «Основные направления политики развития цифровой экономики в России и Евразии» сообщил, что Россия отстает в использовании новых технологий.

«В России многие технологии находят применение, но она не находится в числе лидеров по их использованию: лидерами являются США и ряд азиатских стран», — заявил он. «Коммерческое использование новых технологий в России не очень широко», — приводит «Прайм» слова господина Тиммера.

Он отметил, что проблема не в недостатке доступа к технологиям. «В России доступ (к интернету.— “Ъ”) прост и недорог, хотя есть отдаленные регионы, нет 100%-ного проникновения, но в целом для страны можно сказать, что ситуация с доступом к интернету замечательная», — пояснил экономист. В частности, по словам Ханса Тиммера, Россия отстает по объему сделок в сфере электронной коммерции.

На прошедшем на днях пленарном заседании VII Петербургского международного юридического форума его участники обсуждали возможность адаптации права к развитию новых технологий. Приехавший на форум премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что на уровне национального законодательства ответов на такие новые вызовы, как блокчейн и защита прав потребителей международных сайтов, нет — решение надо искать в том числе и на международном уровне.

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