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11:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске построят подземную парковку в центре

Земельный участок на Урицкого по итогам торгов передан инвестору для строительства подземной парковки. Она будет рассчитана на 78 мест, 28 из них будут под землёй, 50 — наверху.

Источник: Аргументы и факты

Несколько мест оборудуют для маломобильных граждан. Планируется завершить стройку уже в ноябре этого года. Стоимость парковки авто будет складываться исходя из рыночной ситуации, сообщил Андрей Тихонов, представитель фирмы-инвестора.

В департаменте градостроительства мэрии также сообщили, что в городе строится ещё более десяти паркингов. В основном, в составе жилых, торговых и офисных зданий. Один из последних проектов — парковка напротив выставочного центра «Сибирь».

Также в мэрии рассказали, что недавно состоялись торги по продаже земельного участка для строительства многоэтажного гаража-стоянки на пересечении улиц Железнодорожников и Красной Гвардии.

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