В Красноярске построят подземную парковку в центре
Земельный участок на Урицкого по итогам торгов передан инвестору для строительства подземной парковки. Она будет рассчитана на 78 мест, 28 из них будут под землёй, 50 — наверху.
Земельный участок на Урицкого по итогам торгов передан инвестору для строительства подземной парковки. Она будет рассчитана на 78 мест, 28 из них будут под землёй, 50 — наверху.
Несколько мест оборудуют для маломобильных граждан. Планируется завершить стройку уже в ноябре этого года. Стоимость парковки авто будет складываться исходя из рыночной ситуации, сообщил Андрей Тихонов, представитель
В департаменте градостроительства мэрии также сообщили, что в городе строится ещё более десяти паркингов. В основном, в составе жилых, торговых и офисных зданий. Один из последних проектов — парковка напротив выставочного центра «Сибирь».
Также в мэрии рассказали, что недавно состоялись торги по продаже земельного участка для строительства многоэтажного