В Красноярске построят подземную парковку в центре

Несколько мест оборудуют для маломобильных граждан. Планируется завершить стройку уже в ноябре этого года. Стоимость парковки авто будет складываться исходя из рыночной ситуации, сообщил Андрей Тихонов, представитель фирмы-инвестора.

В департаменте градостроительства мэрии также сообщили, что в городе строится ещё более десяти паркингов. В основном, в составе жилых, торговых и офисных зданий. Один из последних проектов — парковка напротив выставочного центра «Сибирь».