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08:40 (мск), источник: ТАСС

Правительство разрешило многократное расширение границ участков недр в пользовании

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство разрешило многократно расширять участки недр, предоставляемых в пользование по площади и в глубину. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В постановлении правительства от 3 мая 2012 года допускалось лишь однократное увеличение границ, при условии, что запасы полезных ископаемых на присоединяемых недрах не превышают 20% от общих запасов участка.

«Устанавливается возможность многократного изменения границ участков недр, предоставленных в пользование, в сторону увеличения площади участка и его глубины (на нижележащие горизонты разрабатываемых месторождений). Предусмотрена также возможность многократного изменения границ по площади с приростом запасов при условии сохранения общего ограничения по суммарному количеству присоединяемых запасов в размере 20%», — говорится в сообщении.

Данное решение объясняется тем, что технология освоения месторождения полезных ископаемых за период его разработки может неоднократно меняться. Изменение границ также возможно в целях исполнения обязательств по международным договорам РФ.

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