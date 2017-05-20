Минск и Москва обсудят продовольственные разногласия

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Снятие претензий Россельхознадзора и открытие доступа белорусским продуктам на российский рынок станут главными темами для обсуждения на встрече министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева с главой Минсельхозпрода Беларуси Леонидом Зайцем.

Накануне Леонид Заяц сообщил, что встреча состоится 22 мая на площадке министерства сельского хозяйства России. Поводом к ней послужил недавний запрет, который Россельхознадзор ввел в отношении продукции семи белорусских молокозаводов — за превышение в молочной продукции предельно допустимых концентраций остаточного содержания антибиотиков и консервантов. Ранее, с 15 мая, по этой же причине, Россельхознадзор поставил под усиленный лабораторный контроль 11 белорусских предприятий.

По словам главы аграрного ведомства Беларуси, продукты, которые вызвали вопросы у Россельхознадзора поставлялись в РФ не первый месяц и претензий по содержанию антибиотиков к ним не было. Кроме того, отметил он, к Беларуси нет претензий по качеству продукции при поставках в третьи страны.