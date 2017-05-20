«Акционеры АО “Bank RBK” и АО “Qazaq Banki” ведут переговоры об объединении двух финансовых институтов. В ближайшее время ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании между банками, который и станет отправной точкой объединения. Ключевые положения Меморандума согласованы с Национальным Банком РК», — говорится в сообщении.

Bank RBK и Qazaq Banki договорились об объединении. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Bank RBK», передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK. Дорожная карта поэтапного объединения предполагает, что крупным контролирующим участником новой структуры станет Владимир Ким.

«Решение об объединении продиктовано желанием акционеров использовать новые бизнес-возможности в условиях меняющейся экономической конъюнктуры. Как ожидается, объединение банков повлечет за собой синергетический эффект, что позволит, с одной стороны, значительно повысить рентабельность бизнеса, в том числе за счет снижения издержек, а с другой — серьезно расширить возможности банка в части кредитования масштабных проектов. Поручение Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, которое было озвучено 11 апреля 2017 года в адрес акционеров банков второго уровня и Национального Банка РК, еще более укрепило акционеров АО “Bank RBK” и АО “Qazaq Banki” в правильности выбранного решения. Процесс объединения будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Национальным Банком РК», — пояснили в пресс-службе банка.

«Укрупнение игроков в банковском секторе путем концентрации капитала банков, носящих статус “крепких середнячков”, — естественное и правильное решение для достижения цели построить мощный банковский сектор, который будет драйвером развития экономики страны. Именно поэтому объединение Bank RBK и Qazaq Banki находит полное понимание и поддержку со стороны Национального Банка», — прокомментировал решение акционеров председатель правления и член Совета директоров АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.