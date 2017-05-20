Bank RBK и Qazaq Banki договорились об объединении
Bank RBK и Qazaq Banki договорились об объединении. Об этом сообщили в
Bank RBK и Qazaq Banki договорились об объединении. Об этом сообщили в
Bank RBK и Qazaq Banki договорились об объединении. Об этом сообщили в
«Акционеры АО “Bank RBK” и АО “Qazaq Banki” ведут переговоры об объединении двух финансовых институтов. В ближайшее время ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании между банками, который и станет отправной точкой объединения. Ключевые положения Меморандума согласованы с Национальным Банком РК», — говорится в сообщении.
Отмечается, что объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK. Дорожная карта поэтапного объединения предполагает, что крупным контролирующим участником новой структуры станет Владимир Ким.
«Решение об объединении продиктовано желанием акционеров использовать новые
«Укрупнение игроков в банковском секторе путем концентрации капитала банков, носящих статус “крепких середнячков”, — естественное и правильное решение для достижения цели построить мощный банковский сектор, который будет драйвером развития экономики страны. Именно поэтому объединение Bank RBK и Qazaq Banki находит полное понимание и поддержку со стороны Национального Банка», — прокомментировал решение акционеров председатель правления и член Совета директоров АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.