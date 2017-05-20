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09:54 (мск), источник: Интерфакс

В Рособоронэкспорте отметили роль сирийской кампании в рекламе продукции

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — Российские вооружения и военная техника в ходе контртеррористической операции в Сирии показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, заявил «Интерфаксу» Валерий Варламов — глава делегации «Рособоронэкспорта» на выставке MILEX-2017, которая открылась в столице Белоруссии в субботу.

Источник: AP 2017
Естественно, это не могло быть не замеченным иностранными заказчиками, и, соответственно, увеличилось количество запросов в “Рособоронэкспорт” по образцам, применяемым в ходе (сирийской) операции».
Валерий Варламов
Глава делегации «Рособоронэкспорта» на выставке MILEX-2017

Он отметил, что в Сирии «применялись как новейшие, так и проверенные временем образцы вооружения и военной техники».

«Из авиационной техники интерес вызывают многоцелевые и боевые вертолёты, многоцелевые истребители, истребители-бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты», — сказал Варламов.

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По его словам, «возрос интерес к интегрированным ракетным системам Club-N и Club-S, а также различным российским роботизированным комплексам, в том числе семейства «Уран».

Варламов также выразил уверенность в том, что американские санкции против «Рособоронэкспорта» не будут продолжаться вечно, и констатировал, что новые санкции на работу компании не повлияли.

«Нам трудно работать в этом режиме, но мы работаем», — сказал Варламов.

При этом он выразил уверенность, «что санкции не вечные, и после их снятия “Рособоронэкспорт” вернется к работе в нормальных конкурентных условиях».

В марте США ввели санкции против «Рособоронэкспорта» и еще семи российских компаний в связи с якобы имевшими место нарушениями американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в части, касающейся Сирии, Ирана и КНДР.

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