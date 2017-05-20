В Рособоронэкспорте отметили роль сирийской кампании в рекламе продукции

Естественно, это не могло быть не замеченным иностранными заказчиками, и, соответственно, увеличилось количество запросов в “Рособоронэкспорт” по образцам, применяемым в ходе (сирийской) операции».

Он отметил, что в Сирии «применялись как новейшие, так и проверенные временем образцы вооружения и военной техники».

По его словам, «возрос интерес к интегрированным ракетным системам Club-N и Club-S, а также различным российским роботизированным комплексам, в том числе семейства «Уран».

Варламов также выразил уверенность в том, что американские санкции против «Рособоронэкспорта» не будут продолжаться вечно, и констатировал, что новые санкции на работу компании не повлияли.

«Нам трудно работать в этом режиме, но мы работаем», — сказал Варламов.

При этом он выразил уверенность, «что санкции не вечные, и после их снятия “Рособоронэкспорт” вернется к работе в нормальных конкурентных условиях».

В марте США ввели санкции против «Рособоронэкспорта» и еще семи российских компаний в связи с якобы имевшими место нарушениями американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в части, касающейся Сирии, Ирана и КНДР.