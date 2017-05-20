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13:34 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе перекрыли улицу Мустая Карима

19 мая стало известно, что улица Мустая Карима, расположенная в историческом центре Уфы, будет перекрыта для проезда автомобилей на продолжительный срок в двух местах. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: Proufu.ru

Прекращение автомобильного движения по данной улице связано с заменой труб общей протяженностью 374,9 погонных метра. Таким образом ООО «БашРТС» начинает капитальный ремонт магистрального трубопровода в этом месте.

На первом этапе будет перекрыто движение автотранспорта на участке улицы Мустая Карима от дома № 16 до дома № 41 до 10 июля текущего года. На втором этапе движение будет прекращено на отрезке улицы Мустая Карима от дома 16 до перекрестка с улицей Чернышевского до 30 июля.

Городские власти попросили автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

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