Пляжи Гурзуфа готовят к сезону

— К началу высокого курортного сезона все 17 пляжных территорий в Гурзуфе будут полностью готовы к приему туристов. Сейчас на всех картах пляжа ведутся работы по благоустройству: разравнивается галька с помощью бульдозера, ведется покраска ограждений, идет демонтаж старых металлических и деревянных конструкций… Мы стараемся обеспечить качественный отдых и стремимся к тому, чтобы всем гостям Гурзуфа было комфортно, — заявил руководитель Гурзуфского территориального органа администрации города Ялты Игорь Гец.

На данный момент, завершается и подготовка к сезону набережной им. А. С. Пушкина. Демонтируются, в частности, нелегальные объекты торговли и общепита, расположенные на берегоукрепительных сооружениях.

На набережной поселка осуществляется санитарная обрезка зеленых насаждений, покраска бордюров, металлических и деревянных конструкций и ограждений, высаживаются цветы, — отмечают в отделе информационного обеспечения администрации города Ялты.