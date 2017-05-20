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11:17 (мск), источник: КрымPress

55 дворам Севастополя дадут деньги на благоустройство

55 дворам Севастополя выделят внушительные суммы на благоустройство в рамках губернаторской инициативы «Самый дружный двор».

Всего же на конкурс было подано 73 заявки. Из них и отобрали проекты-победители.

— Городской двор — это то общественное пространство, которое формируют и благоустраивают жители домов на свое усмотрение. Задача правительства — поддержать и помочь реализовать все инициативы. Поэтому главой города Дмитрием Овсянниковым было выдвинуто предложение выделить дополнительные средства из бюджета города для их реализации. Кроме того, учитывая интерес горожан к «Самому дружному двору», убежден, что практику проведения конкурса мы продолжим и в следующем году, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Вячеслава Гладкова.

Дворы специально созданная комиссия оценивала в 10 номинациях. Сумма баллов легла в основу рейтинга придомовых территорий и определения проектов-победителей. за первое место предусмотрены средства в размере 2,5 миллионов рублей, которые будут направлены на благоустройство двора, за второе место — 2 миллионов рублей, за третье — 1,5 миллионов рублей, а четвертое — 1 миллионв рублей, проекты, которые замыкают пятерку лучших, будут профинансированы в размере 500 тысяч рублей.

Все работы по благоустройству планируется завершить до 2 августа 2017 года.

— Глава города Дмитрий Овсянников сдержал свое слово — финансирование выделено, соответствующие поправки в бюджет внесены. Теперь главы муниципалитетов, должны выполнить свои обязательства: все работы по благоустройству дворов должны проходить под четким контролем. Предусмотреть необходимо все: от расположения элементов благоустройства и организации пандусов для маломобильных групп населения до своевременного вывоза строительного мусора при проведении работ. Севастополь и проект «Самый дружный двор» должны стать примером для всех субъектов Российской Федерации, — констатировал Вячеслав Гладков.

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