Новая железнодорожная линия соединит Саратов и Анапу

Так, Анапу и Саратов свяжет прямой поезд, который начнет курсировать на Приволжской железной дороге по четным датам и проходить через Волгоград.

Как сообщала ГТРК «Кубань», уже в конце следующей недели пойдет в Анапу и скорый поезд из Ростова-на-Дону.