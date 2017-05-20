Новая железнодорожная линия соединит Саратов и Анапу
Всего через две недели в Краснодарском крае открывается курортный сезон, а вместе с ним — новые направления поездов.
Всего через две недели в Краснодарском крае открывается курортный сезон, а вместе с ним — новые направления поездов.
Так, Анапу и Саратов свяжет прямой поезд, который начнет курсировать на Приволжской железной дороге по четным датам и проходить через Волгоград.
Как сообщала ГТРК «Кубань», уже в конце следующей недели пойдет в Анапу и скорый поезд из