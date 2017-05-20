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14:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новая железнодорожная линия соединит Саратов и Анапу

Всего через две недели в Краснодарском крае открывается курортный сезон, а вместе с ним — новые направления поездов.

Так, Анапу и Саратов свяжет прямой поезд, который начнет курсировать на Приволжской железной дороге по четным датам и проходить через Волгоград.

Как сообщала ГТРК «Кубань», уже в конце следующей недели пойдет в Анапу и скорый поезд из Ростова-на-Дону.

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