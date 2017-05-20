Три белорусских сахарных завода признаны лучшими в Евразийском экономическом союзе

Итоги конкурса были подведены во время технологического семинара производителей сахара стран ЕАЭС «Клуб технологов 2017».

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна «Белгоспищепром».

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Организатором конкурса выступает Ассоциация сахаропроизводителей государств — участниц Таможенного союза. IV Технологический семинар производителей сахара стран ЕАЭС «Клуб технологов 2017» проходит в Минске 18—19 мая .

Это ежегодное отраслевое мероприятие, участниками которого являются ведущие специалисты сахарных заводов, технологи, представители компаний-производителей упаковочных материалов и оборудования для сахарных заводов.

На семинаре обсуждаются такие вопросы, как экология в сахарном производстве, ресурсосбережение и повышение производительности предприятий сахарной отрасли, новинки оборудования и технологий, новации в стандартизации.

В этом году в форуме принимают участие около 300 специалистов из 14 стран мира, среди которых Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Польша, Чехия, Германия.