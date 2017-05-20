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12:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пермский край запретил ввоз птицы из Татарстана

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В Пермском крае запрещен ввоз мяса птицы, кормов и другой птицеводческой продукции из Татарстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госветинспекцию Пермского края.

Запрет на ввоз живой птицы, птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок продлится до 15 ноября 2017 года.

В Государственной ветеринарной инспекции Пермского края пояснили, что для того чтобы болезнь не распространилась, необходимо ограничить не только ввоз птиц всех видов, но и продуктов животного и растительного происхождения, кормов и инвентаря.

Ранее сообщалось, что Белоруссия наложила временные ограничения на ввоз птицы из Татарстана. Меры также связаны с высокопатогенным гриппом птицы.

«В связи с этим с 17 мая вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из Татарстана живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы», — говорится в сообщении на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

Кроме Пермского края и Белоруссии, запрет введен в Чувашии, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и других областях ПФО.

Птичий грипп был обнаружен на крупном птицекомплексе Татарстана «Лаишевский». С 3 по 8 мая на птицекоплексе погибло около пяти тысяч голов. По данным Ветнадзора, предположительным источником инфекции стали дикие птицы.

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