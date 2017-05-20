Минагрополитики собирается запретить в Украине молоко второго сорта
На рынке около 25% такого молока.
На рынке около 25% такого молока.
Минагрополитики ищет способы отказаться от молока второго сорта, который производят частные домохозяйства.
Об этом сообщил директор департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Мороз во время рабочей группы по мониторингу продовольственных рынков АМКУ, передает AgroPolit.com.
По словам чиновников, на рынке около 25% такого молока, и именно на него в большинстве случаев жалуются потребители.
Также в министерстве отметили, что почти во всех странах мира уже давно отказались от молока второго сорта — и Украина также должна это сделать. Правда, сначала чиновники планируют обязательно обсудить такое решение с фермерами и экспертами.
Как сообщалось, Россельхознадзор ограничил ввоз из Белоруссии сухого молока, сыра и масла.