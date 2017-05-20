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13:24 (мск), источник: 112.ua

Минагрополитики собирается запретить в Украине молоко второго сорта

На рынке около 25% такого молока.

Источник: 112.ua

Минагрополитики ищет способы отказаться от молока второго сорта, который производят частные домохозяйства.

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Об этом сообщил директор департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Мороз во время рабочей группы по мониторингу продовольственных рынков АМКУ, передает AgroPolit.com.

По словам чиновников, на рынке около 25% такого молока, и именно на него в большинстве случаев жалуются потребители.

Также в министерстве отметили, что почти во всех странах мира уже давно отказались от молока второго сорта — и Украина также должна это сделать. Правда, сначала чиновники планируют обязательно обсудить такое решение с фермерами и экспертами.

Как сообщалось, Россельхознадзор ограничил ввоз из Белоруссии сухого молока, сыра и масла.

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